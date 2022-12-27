Анна Щербакова: «Знаю фигуристов, которые пытаются специально что-то придумать, чтобы в честь них назвали элемент»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, можно ли придумать новые элементы в фигурном катании.

«Тулуп какое-то время был моим самым любимым прыжком. Это первый четверной прыжок, который я прыгнула на тренировке. Есть стандартные шесть прыжков, новый прыжок, думаю, придумать невозможно. Это устоявшееся количество, которое давно придумано. Каждый прыжок появлялся, когда его какой-то фигурист изобрел – и большинство элементов называется именами кого-то.

Сейчас, наверное, это самое сложное – придумать что-то новое. И если у фигуриста есть что-то новое, что делает только он, это всегда запоминается. Я даже знаю фигуристов, которые пытаются специально что-то придумать, какой-то элемент, чтобы в честь него назвали. Но за последние несколько лет очень сложно вспомнить такие элементы», – сказала Щербакова.

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8 комментариев

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Gemma157
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Ответ Бедоносец
Я как раз знаю одну, которая изобрела элемент дупель-булка. Она правда на пенсии уже давно, но элемент в историю вписала.🤣
+100!)
🤣🤣🤣
0
-2
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Бедоносец
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Я как раз знаю одну, которая изобрела элемент дупель-булка. Она правда на пенсии уже давно, но элемент в историю вписала.🤣
+1
-5
-4
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Morveena Bum
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Ответ Глафира Бахтиярова
Ну как же? Есть же фирменный прыжок имени Анюты. Щeрбeргeр.
ну еще есть тульхов ее бывшего соратника Мориси.
+4
-4
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О.Н.Т.
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Ответ Глафира Бахтиярова
Ну как же? Есть же фирменный прыжок имени Анюты. Щeрбeргeр.
А знаменитые вращения? 🤣 добро пожаловать в Казахстан или как там правильно называется
+8
-8
0
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rtun
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Ответ Глафира Бахтиярова
Ну как же? Есть же фирменный прыжок имени Анюты. Щeрбeргeр.
С языка сняли)
+7
-7
0
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mtoo
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Ответ Глафира Бахтиярова
Ну как же? Есть же фирменный прыжок имени Анюты. Щeрбeргeр.
"С языка сняли..." )
+8
-12
-4
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Наталья Грабовская
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"Если у фигуриста есть что-то, что делает только он, это всегда запоминается....» - особенно если это четверной аксель - прыжок прыжку рознь, некоторые всё же запоминаются.
+3
0
+3
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Глафира Бахтиярова
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Ну как же? Есть же фирменный прыжок имени Анюты. Щeрбeргeр.
+30
-24
+6
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