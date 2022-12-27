Анна Щербакова: «Знаю фигуристов, которые пытаются специально что-то придумать, чтобы в честь них назвали элемент»

Олимпийская чемпионка рассказала, можно ли придумать новые элементы в фигурном катании.

«Тулуп какое-то время был моим самым любимым прыжком. Это первый четверной прыжок, который я прыгнула на тренировке. Есть стандартные шесть прыжков, новый прыжок, думаю, придумать невозможно. Это устоявшееся количество, которое давно придумано. Каждый прыжок появлялся, когда его какой-то фигурист изобрел – и большинство элементов называется именами кого-то.

Сейчас, наверное, это самое сложное – придумать что-то новое. И если у фигуриста есть что-то новое, что делает только он, это всегда запоминается. Я даже знаю фигуристов, которые пытаются специально что-то придумать, какой-то элемент, чтобы в честь него назвали. Но за последние несколько лет очень сложно вспомнить такие элементы», – сказала Щербакова.