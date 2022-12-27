Анна Щербакова: «Если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Не вижу в этом ничего плохого»

Олимпийская чемпионка высказалась о сложностях переходного возраста в фигурном катании.

«У девочек пик формы, когда лучшие возможности у организма, обычно с 15 до 18 лет. Дальше начинается «любимый всеми» переходный возраст, девочки меняются и становятся тяжелее.

Есть мнение, что это возраст можно переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет – это один путь развития. Но другой путь: если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя, по сути, все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Я в этом ничего плохого не вижу, это два разных пути развития, оба прекрасны», – сказала Щербакова.