Анна Щербакова: «Если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Не вижу в этом ничего плохого»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о сложностях переходного возраста в фигурном катании.

«У девочек пик формы, когда лучшие возможности у организма, обычно с 15 до 18 лет. Дальше начинается «любимый всеми» переходный возраст, девочки меняются и становятся тяжелее.

Есть мнение, что это возраст можно переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет – это один путь развития. Но другой путь: если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя, по сути, все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Я в этом ничего плохого не вижу, это два разных пути развития, оба прекрасны», – сказала Щербакова.

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22 комментария

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Berbatov09
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Это нормально. Но завершайте пожалуйста карьеру, а не сидите годами "формально фигуристками".
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Sne$hinka
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Ну только второй путь отношения к спорту не имеет, и в нем нет любви к ФК. Если б условно в футболе Месси играл на пике 3 года, он бы не стал великим.
Как сейчас не является великим Мбаппе. И таких спортсменов любят только ярые фанаты, а не поклонники спорта по всему миру.

Я смотрю ФК больше 15 лет и мне неинтересно следить за карьерами с 16 по 19, если фигуристка не сгорающая сверхновая вроде Липницкой.
Фигуристы вольны уходить в обычную жизнь хоть в 15 и выбирать, что угодно, но с этого момента они становятся обычными зрителями, за жизнью которых интересно следить только фанатам. По сути это бывший спортсмен-чемпион, который в послеспортивной жизни пока никто. Поэтому пусть не удивляются, если появление той же Ани в телевизоре будет раздражать обычных людей, которые нужен качественный контент и профессиональные ведущие.
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Анна Беляева
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А по мне, так закончить в 18 и вровень с ровесниками выйти вбольшую жизнь - огромный плюс. Ты идешь с отличных стартовых позиций. Как болельщицу мне, конечно, будетрадостно видеть Анну в следующем сезоне или сезонах, но как мать, я бы хотела, чтобы мой ребенок, прожив до 30 лет в спорте, не сидел в состоянии Лизы Туктамышевой, отлично осознающей, что по сути ничего к своим годам, кроме катания на коньках, она не умеет. Ее ровесники отучились, несколько лет проработали, делают карьеры, которые не заканчиваются в 30 в силу физиологии, а тебе стартовать с вчерашними школьниками. С нуля. Хорошо, если душа лежит к тренерству или есть талант быть хореографом. А если ничего подобного нет? Надо тучиться в каком-то (не физкультурном, заметьте) ВУЗе, отработать несколько лет по новой профессии, нарабатывая авторитет и опыт, заново выбиваться на вершину, на которой ты в спорте пока что остаешься. Вот и катаются десятилетиями, уходят, возвращаются.
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dayday
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Ответ pulpfiction
но ты не стала чемпионкой сердец...
змеиных? 😏
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Япростозритель
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Я так и думал, что из всего получасового видео именно эти слова напечатают на Спортсе.
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oleg
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Анна трудилась с 3-х лет до 18-ти. Изо дня в день. Изнурительные тренировки в течении 15 лет. Она стала профессиональной фигуристкой и выиграла трижды ЧР, стала ЧМ и Олимпийской Чемпионкой. Сейчас благодаря ее изнурительному труду, перед ней открылось много возможностей. Так в чем проблема? Пусть выбирает. Удачи нашей Чемпионке!!!
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As per
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Ответ Loliloo
Я смотрю Щ уже медаль Камилы с ЧЕ себе примеряет)
У неё и остальные ничем не отличаются, все чужие.
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Last November
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Ладно, просто приму, что ТЩК закончили с ФК, и что болеть пока больше не за кого. Со временем может Акатьева и Петросян раскроются и станет за ними тоже интересно наблюдать.
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О.Н.Т.
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Ответ Е...С
А папа Анюты верил в ее долгую карьеру.
Да, подвела доча папочкк😏
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Loliloo
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Я смотрю Щ уже медаль Камилы с ЧЕ себе примеряет)
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As per
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Ответ О.Н.Т.
🤔 помню, попадалось интервью одного из родителей щ, так там они наоборот вещали, что долгая карьера это хорошо, не то что за 1-2года всё медальки собрать. ПапА/мамА забыли, бывает
Она так любит ФК, что сразу после подаренной медальки сбежала в шоу.
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О.Н.Т.
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Всё, родители уже долгой карьеры не хотят, анечка?
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Е...С
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А папа Анюты верил в ее долгую карьеру.
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Raduga
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Ответ Глафира Бахтиярова
Наивно, дорогая Соняс. Верите в то, во что хотите верить, а не в упрямые бескомпромиссные факты. Разочарование, которое за этим последует, будет только сильнее от этого.
Вы за своей следите. Как бы она не закончила.
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О.Н.Т.
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🤔 помню, попадалось интервью одного из родителей щ, так там они наоборот вещали, что долгая карьера это хорошо, не то что за 1-2года всё медальки собрать. ПапА/мамА забыли, бывает
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Воздушный Змей
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Очередная однодневка Тутберидзе с "потерей мотивации", когда в детском теле больше не держат даже порошочки.
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pulpfiction
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но ты не стала чемпионкой сердец...
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Алексей ПК
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Ответ Sonyas
Даже не надейтесь! Ваша адитория и без этого ее спишет, а мы ждем! И верим, что она выберет другой путь!
Двери открыты, потому что успех еще помнят и он был совсем недавно.
А когда пройдет 5 лет, 10 лет?
Все ли те же двери останутся открытыми?
Вряд ли.
Надо использовать шанс и делать то, что умеешь дольше. Даже без четверных это хорошее дело.
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Глафира Бахтиярова
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Ответ Sonyas
Даже не надейтесь! Ваша адитория и без этого ее спишет, а мы ждем! И верим, что она выберет другой путь!
Наивно, дорогая Соняс. Верите в то, во что хотите верить, а не в упрямые бескомпромиссные факты. Разочарование, которое за этим последует, будет только сильнее от этого.
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Lotte Fischbach
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Ответ Глафира Бахтиярова
Пошел прогрев аудитории на тему того, что Анюта совершенно внезапно(нет) завершает спортивную карьеру.
Да ещё с таким пафосом. Завоевала она.🤦‍♂️ Знаем каким способом Щ медали получала.🤮
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Sonyas
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Ответ Глафира Бахтиярова
Пошел прогрев аудитории на тему того, что Анюта совершенно внезапно(нет) завершает спортивную карьеру.
Даже не надейтесь! Ваша адитория и без этого ее спишет, а мы ждем! И верим, что она выберет другой путь!
+6
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Глафира Бахтиярова
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Пошел прогрев аудитории на тему того, что Анюта совершенно внезапно(нет) завершает спортивную карьеру.
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