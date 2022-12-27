Анна Щербакова: «Если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Не вижу в этом ничего плохого»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о сложностях переходного возраста в фигурном катании.
«У девочек пик формы, когда лучшие возможности у организма, обычно с 15 до 18 лет. Дальше начинается «любимый всеми» переходный возраст, девочки меняются и становятся тяжелее.
Есть мнение, что это возраст можно переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет – это один путь развития. Но другой путь: если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя, по сути, все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Я в этом ничего плохого не вижу, это два разных пути развития, оба прекрасны», – сказала Щербакова.
Как сейчас не является великим Мбаппе. И таких спортсменов любят только ярые фанаты, а не поклонники спорта по всему миру.
Я смотрю ФК больше 15 лет и мне неинтересно следить за карьерами с 16 по 19, если фигуристка не сгорающая сверхновая вроде Липницкой.
Фигуристы вольны уходить в обычную жизнь хоть в 15 и выбирать, что угодно, но с этого момента они становятся обычными зрителями, за жизнью которых интересно следить только фанатам. По сути это бывший спортсмен-чемпион, который в послеспортивной жизни пока никто. Поэтому пусть не удивляются, если появление той же Ани в телевизоре будет раздражать обычных людей, которые нужен качественный контент и профессиональные ведущие.
А когда пройдет 5 лет, 10 лет?
Все ли те же двери останутся открытыми?
Вряд ли.
Надо использовать шанс и делать то, что умеешь дольше. Даже без четверных это хорошее дело.