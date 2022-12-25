Рука с маникюром, которая появляется в показательном номере Валиевой – это рука Глейхенгауза

Теги сборная России женское катание Татьяна Фладе Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф Даниил Глейхенгауз принял участие в показательном номере Камилы Валиевой на чемпионате России.

Фигуристка каталась под музыку из сериала «Уэнсдэй» о девочке из семейки Аддамс. 

Программа начинается с фокуса на живой руке – в мире семейки Аддамс это самостоятельный персонаж Вещь.

Как сообщила журналист Татьяна Фладе, рука принадлежала Глейхенгаузу. 

Скриншот из трансляции «Первого канала».

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

51 комментарий

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Curiouscat
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Ответ Jessi
Представляю , какой интерес и любовь вызовет этот номер у иностранных болельщиков . ПапаСтас в истерике набирает Глейху.
Да вроде в нормальном качестве уже. И комментов японо испансо английских море
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Curiouscat
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Неплохо сделано. В стилистике.
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bunya_hoh
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Посмотрела показалку, очень крутая! Камила умеет не только лирические образы катать. Прямо класс!
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Sat397
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Ответ Seva2011
Он топовый, потому что слизали полностью образ с известного и модного, нынче, персонажа. Своей выдумки там ноль. Это не заслуга Данила или кого то еще, это сейчас все танцуют: и под водой, и на льду и просто на паркете.
Вся человеческая цивилизация так и развивается, на заимствованиях, которые потом изменяются, дорабатываются, усовершенствуются, и снова кем-то заимствуются, уже в измененном виде. Да что там цивилизация, сама эволюция так работает.
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Sat397
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Ответ Tatuna
Посмотрели.В восторге.
Вот и здорово. У Камилы много фанатов зарубежом. Много кстати фанатов из Японии.
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Lala M
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Ответ Seva2011
Он топовый, потому что слизали полностью образ с известного и модного, нынче, персонажа. Своей выдумки там ноль. Это не заслуга Данила или кого то еще, это сейчас все танцуют: и под водой, и на льду и просто на паркете.
А топовый, персонаж, простите, не слизали? Вы смотрели сериал? Там куча известных музыкальных композиций и отсылок к другим фильмам и мультикам об Аддамсах. Вы сериалы Нетфликс вообще смотрели? Дракулу, к примеру, там все построенно на отсылках к известным фильмам о Дракуле. Вообще, это нормально, цитировать произведения. Только бездари и те, кто ничего сам в своей жизни не дал, могут написать такой комментарий как вы. Спляшите ка этот танец и посмотрим, каким он станет популярным в вашем исполнении.
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Tatuna
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Ответ Lapo Elkann
Рука мастера видна во всем .
👍😁
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Лакс
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Фладе, кстати, в инсте выложила свои фото с ЧР.
На одном Алина кажется берет интервью у Сони.
https://www.instagram.com/p/CmmEvrdr3bB/
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Tatuna
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Ответ Sat397
Если иностранцы вообще его смогут посмотреть, сейчас в ютубе нет этого номера, только на 1 канале, ему и принадлежат все права.
Посмотрели.В восторге.
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Самая цитируемая и вообще недура
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Я уже несколько раз пересмотрела эту показалку. Это просто бомба.
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Olvikma
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Ответ жирная срака Валяевой
Комментарий удален
на ночь феназепам забыли впить?
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Orange carrot
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Ждала этот образ именно от Ками. Хотя и так ясно что в новом сезоне будет куча версий Уэнсдей, но тут решили не тянуть и сразу показалку сделали.
Можно подумать и о соревновательной проге, переделывали же Алене вампиров.
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NataliaB.3003
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Ответ Лутц-Ритт
Рука тоже была достаточно артистична)
Рука говорит " Голливуд, попробуй догони!" :)
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Orange carrot
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Ответ Jessi
Представляю , какой интерес и любовь вызовет этот номер у иностранных болельщиков . ПапаСтас в истерике набирает Глейху.
А папа самбист чего не парится что у него больная дочка по компаниям ходит?
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Orange carrot
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Ответ Kareglazaya
Раньше Морис в таких моментах участвовал. Эх)
Ну на чр вряд ли😀
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NataliaB.3003
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Ответ Seva2011
Он топовый, потому что слизали полностью образ с известного и модного, нынче, персонажа. Своей выдумки там ноль. Это не заслуга Данила или кого то еще, это сейчас все танцуют: и под водой, и на льду и просто на паркете.
А мне попался сегодня комментарий, причем здесь, на сайте :
" Содрали , но как! Это тот редчайший случай когда копия лучше оригинала".
Под копией имеется ввиду Камила.

(вот ссылка) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/3104146.html?comment_id=1107729%C2%A6post%C2%A63104146

Я согласна. )
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kate_ko
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велика вероятность появления нового никнейма на спортсе "Рука Глейхенгауза")
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Kareglazaya
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Раньше Морис в таких моментах участвовал. Эх)
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angelbf@mail.ru
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Ответ О.Н.Т.
Это лучшее, что было в номере
Зависть она такая😂
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Seva2011
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Ответ Сейлем Сэйберхеген
Теперь понятно, кто должен получить ISA-закарянку? Самый топовый номер 2022-2023) И за костюм кстати тоже. Самый топовый костюм!
Он топовый, потому что слизали полностью образ с известного и модного, нынче, персонажа. Своей выдумки там ноль. Это не заслуга Данила или кого то еще, это сейчас все танцуют: и под водой, и на льду и просто на паркете.
+12
-14
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Альфира Смирнова
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Ответ Спортивный лис
Тень отца Стаса)
)))
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Sat397
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Ответ Sky Smoker
Был, но в формате фанкам (любительской съёмки), я в Ютубе пересматривала.
Будут наверное выкладываться видео, а затем удаляться. Недавно видео ПП Камилы с открытых прокатов удалили, где просмотров до миллиона уже доходило.
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Sat397
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Ответ Allbee
Уже посмотрели и оценили, на решите.
В ютубе уже выложили оказывается, но в очень плохом качестве пока что.
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Sky Smoker
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Ответ Sat397
Если иностранцы вообще его смогут посмотреть, сейчас в ютубе нет этого номера, только на 1 канале, ему и принадлежат все права.
Был, но в формате фанкам (любительской съёмки), я в Ютубе пересматривала.
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