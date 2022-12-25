Рука с маникюром, которая появляется в показательном номере Валиевой – это рука Глейхенгауза
Хореограф Даниил Глейхенгауз принял участие в показательном номере Камилы Валиевой на чемпионате России.
Фигуристка каталась под музыку из сериала «Уэнсдэй» о девочке из семейки Аддамс.
Программа начинается с фокуса на живой руке – в мире семейки Аддамс это самостоятельный персонаж Вещь.
Как сообщила журналист Татьяна Фладе, рука принадлежала Глейхенгаузу.
Скриншот из трансляции «Первого канала».
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
На одном Алина кажется берет интервью у Сони.
https://www.instagram.com/p/CmmEvrdr3bB/
Можно подумать и о соревновательной проге, переделывали же Алене вампиров.
" Содрали , но как! Это тот редчайший случай когда копия лучше оригинала".
Под копией имеется ввиду Камила.
(вот ссылка) https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/3104146.html?comment_id=1107729%C2%A6post%C2%A63104146
Я согласна. )