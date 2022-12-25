Хореограф Даниил Глейхенгауз принял участие в показательном номере на чемпионате России.

Фигуристка каталась под музыку из сериала «Уэнсдэй» о девочке из семейки Аддамс.

Программа начинается с фокуса на живой руке – в мире семейки Аддамс это самостоятельный персонаж Вещь.

Как сообщила журналист , рука принадлежала Глейхенгаузу.

Скриншот из трансляции «Первого канала».

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