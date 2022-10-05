Илья Авербух: «Для Семененко очень важную роль играет учеба в медицинском институте. Он все тренировки рассказывал мне про каких-то червей»

Хореограф, постановщик ледовых шоу рассказал о новой произвольной программе Евгения Семененко и об общении с фигуристом.

– Неужели не задумывались, что «Танго в сумасшедшем доме» должен катать не Михаил, а ? С его рваной и одновременно очень органичной пластикой, безумным взглядом...

– Нет. Мне было важно, что Семененко сам выбрал для себя музыку. Это настолько не «моя» история, что часть зрителей даже написала после прокатов: мол, не думали, что Авербух вообще имеет отношение к этой программе. Но мне как раз это и нравилось.

Вообще, считаю, что в моих постановках главную роль играет тот, кто на льду. Моя история больше режиссерская: дооформить какие-то идеи, подсказать, где нужно увеличить темп, добавить насыщенность шагов, где нужно остановиться и подышать.

Плюс мне очень хотелось вывести Семененко из образа вечного Воланда. Прямо вот цель такую себе поставил.

– Чем вам Воланд-то не угодил?

– Программа была хорошая, но, на мой взгляд, слишком традиционная. Традиционные руки, нахмуренные брови и прочие атрибуты общепринятой трактовки черной магии.

А тут я увидел, что Женя действительно балдеет от корейского рэпа. Это его история, драйв. Кстати, в программе очень много его личных шагов.

Для меня чисто по-человечески Семененко вообще открылся с новой стороны. Я понял, например, что очень важную роль для него играет учеба в медицинском институте. Он все тренировки рассказывал мне про каких-то червей, причем так самозабвенно, что это даже меня увлекло.

Я увидел, что человек не зациклен на бесконечных прыжках и дорожках, что у него большая внутренняя история и большое желание развиваться не только на льду, но и в другой профессии — медицинской, – сказал Авербух.

Семененко об учебе в медицинском вузе: «В плане знаний никто мне поблажек не дает. Учусь, как и все, а иногда даже с меня больше требуют»