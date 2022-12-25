Ксения Синицына: «Выступлением не совсем довольна. В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына оценила свое выступление на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Синицына заняла 8-е место.

«Приятная атмосфера, теплая. Но выступлением не совсем довольна. Ошибки разберем после.

В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать», – сказала фигуристка. 

12 комментариев

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Кэп
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И мне очень понравилось, вот, прям божественно!
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pulpfiction
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фигуристка потрясающая!
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Natalia Solomakha
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Как мне нравилась ее "этническая" программа в прошлом, где музыка еще как заговор звучала несколько монотонно так, атмосферно - глаз не оторвать было. (Это же она была:)?
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Нога в гноме
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самая русская фигуристка
лёд нежность балет хрусталь театр это всё Ксюша

уникальная ей не нужны прыжки чтобы завораживать

тут конечно и тренеру и постановщику респект программы тоже под неё исключительные
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Зиля Бадриева
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Под Яметову засунули ничтоже сумняшеся. И никто не возмущается, как вчера с Ками
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закрыт по беспределу
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Зато покорила всех красотой и изящностью
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Anna Leonova
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Повторю слова ее тренера: очень красиво каталась. Очень.
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pravDA
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Ответ Kovka Gnutik
ИМХО, у Синицыной самая красивая ПП после Туктамышевой. Но без ультра-си в нашем ФК не пробьёшься.
И кп тоже бесподобная ☝️
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pravDA
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Ксюша очень понравилась. Уникальная девочка! Музыкальная, танцевальная, с чувством вкуса, катальщица… ❤️
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Kovka Gnutik
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ИМХО, у Синицыной самая красивая ПП после Туктамышевой. Но без ультра-си в нашем ФК не пробьёшься.
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Нога в гноме
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катайся радость наша
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Raduga
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Вчера же говорила, что готова выступать и что форму набрала.
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