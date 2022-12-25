Ксения Синицына: «Выступлением не совсем довольна. В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать»

Фигуристка Ксения Синицына оценила свое выступление на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Синицына заняла 8-е место.

«Приятная атмосфера, теплая. Но выступлением не совсем довольна. Ошибки разберем после.

В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать», – сказала фигуристка.