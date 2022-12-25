Ксения Синицына: «Выступлением не совсем довольна. В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать»
Фигуристка Ксения Синицына оценила свое выступление на чемпионате России-2023 в Красноярске.
Синицына заняла 8-е место.
«Приятная атмосфера, теплая. Но выступлением не совсем довольна. Ошибки разберем после.
В последние недели у меня воспалилась травма, поэтому с контентом решили не рисковать», – сказала фигуристка.
лёд нежность балет хрусталь театр это всё Ксюша
уникальная ей не нужны прыжки чтобы завораживать
тут конечно и тренеру и постановщику респект программы тоже под неё исключительные