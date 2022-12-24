Тарасова о чемпионате России: «В произвольной Валиева, конечно, сможет нагнать упущенное»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева сможет навязать конкуренцию в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.
После короткой Валиева идет на четвертом месте с результатом 76,61 балла.
«У меня нет предсказаний и ожиданий от произвольной программы. Хочу увидеть соревнования. Будем сегодня смотреть по факту.
Неудачное выступление Валиевой в короткой программе? У нее не было элементов – это бывает. В произвольной она, конечно, сможет нагнать упущенное», – сказала Тарасова.
Но я думаю попадание в тройку в условиях такой конкуренции будет уже очень хорошим результатом для Камилы.
осталась бы Саша - о ней бы не меньше сейчас говорили...