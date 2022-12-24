Тарасова о чемпионате России: «В произвольной Валиева, конечно, сможет нагнать упущенное»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Камила Валиева сможет навязать конкуренцию в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

После короткой Валиева идет на четвертом месте с результатом 76,61 балла.

«У меня нет предсказаний и ожиданий от произвольной программы. Хочу увидеть соревнования. Будем сегодня смотреть по факту.

Неудачное выступление Валиевой в короткой программе? У нее не было элементов – это бывает. В произвольной она, конечно, сможет нагнать упущенное», – сказала Тарасова.

14 комментариев

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Мордовский Узор
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Очень конечно сложно будет. С учётом того, насколько сильно по непонятной причине упали её гое и компоненты, по сравнению с прошлыми стартами. Тогда как у других они выросли. Т.е. она почти полностью лишилась подушки безопасности, за счёт которой даже с ошибками могла обходить на прошлых стартах девочек с более сложным контентом. Теперь только остаётся рассчитывать на идеальный свой прокат и на ошибки других.
Но я думаю попадание в тройку в условиях такой конкуренции будет уже очень хорошим результатом для Камилы.
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Маргарита Михайловна
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Только бы Валиева опять не упала.
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JekaNN
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Ответ Anatiana
Не догонит. Соперницы в хорошей форме.
Если только придержат баллы Акатьевой.
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JekaNN
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Ответ Orange carrot
А другие не могут догнать? Ничему жизнь не учит. В такой сборной с такой конкуренцией нельзя выделять одну. Потом можно в лужу сесть.
Я то же самое писала перед Олимпиадой. Рано раздавать медали.
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Alexander X
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Ответ Людмила Третьякова
А чё все Валиевой то озабочены ? Особенная что ли ? Перед олимпиадой за 3 года повесили на девочку медаль , теперь опять озаботились . На те же грабли наступают , история ничему не учит.
потому что, кому бы как бы не хотелось, других "громких имён" на чр нет🤷
осталась бы Саша - о ней бы не меньше сейчас говорили...
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Vanilopa
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Надоели с Валиевой носиться
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Orange carrot
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А другие не могут догнать? Ничему жизнь не учит. В такой сборной с такой конкуренцией нельзя выделять одну. Потом можно в лужу сесть.
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Людмила Третьякова
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А чё все Валиевой то озабочены ? Особенная что ли ? Перед олимпиадой за 3 года повесили на девочку медаль , теперь опять озаботились . На те же грабли наступают , история ничему не учит.
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Kareglazaya
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Ошибка была не только у Валиевой, но и у Петросян, Муравьевой, Самоделкиной. При этом уже второй день все разговоры только о том, сможет ли Валиева догнать и обогнать соперниц. А других девочек как будто и не существует...
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Osik92
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Не догонит завалит программу... Там в разгаре пубертат
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Anatiana
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Не догонит. Соперницы в хорошей форме.
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Настя Розова
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Ответ шампион
Капюшон-mode on.
Ты забыл, что нам еще новости в начале проги обещали?
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шампион
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Капюшон-mode on.
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Зулфира Мухаметшина
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Валиевой терять нечего,последний шанс все ультра исполняй
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