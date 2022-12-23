Алена Леонова: «Валиевой в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку»

Теги сборная России чемпионат России Алена Леонова женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России. 

Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя, после короткой программы она идет на четвертом месте. 

«Было видно, что она, скорее всего, заходила именно на тройной прыжок, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку».

Справилась бы с тройным акселем, была бы стопроцентным лидером. А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат.

Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку», — сказала Леонова. 

Валиева осталась без прыжка на чемпионате России (0 баллов), но все равно высоко. За счет чего?

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19 комментариев

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InnaPr16
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Безумно люблю Валиеву, но вот сегодня ее переоценили(
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Любитель_ФК
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А кто мог ее подвинуть из сильнейшей разминки? Допустим Петросян откатала бы чисто и обошла, была бы Валиева 5, Самоделкина откатала бы чисто тоже могла , была бы Валиева 6 и все. Синицыной очень хорошо дали, даже слишком и Яметовой тоже самое. Я бы сказал так, это повезло всем остальным, что Валиева не сделала триксель, а то бы сейчас вопрос о победителе чемпионата был бы закрыт и это вполне было возможно. Так что кому больше повезло, большой вопрос. А Леоновой хочу дать совет, когда начинаешь что-то обсуждать, так подтверждай свои слова доказательствами, реальными подтверждениями, а так выглядит как, что-то ляпнула, а почему так, объяснения нет.
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Шесть неизвестных
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Ответ Ir_rish
О, давно не слышали начальницу транспортного цеха... Алёнову ребёнок наконец отпустил или бабушка в гости приехала?
Да позавчера же высказывалась)
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Konyok
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Хорошо сказала... но это не везение, это судейский блат.
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alexnew
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Ответ Зиля Бадриева
Вытянули Щербакову на прошлом ЧР. Вот это действительно повезло.
Повезло Щербаковой на ЧМ, но как повезло, в принципе Трусова так +/- и катала, больше никто ее обойти там и не мог. :)
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La Gushka
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А был шанс не попасть в последнюю? Судьи же не волки!
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alexnew
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С чего вдруг? Кто ее мог обыграть? Ну, Петросян. Реально если, то больше никто. Но если бы Самоделкина не пошла бы на риттбергерный каскад, то была бы близко. Это максимум.
Валиева может безрисково исполнить контент с двумя четверными тулупами в произвольной. Чистую Акатьеву она не обойдет, но место на подиуме при этом гарантирует себе. В худшем случае может еще Петросян проиграть, но это Аделии надо будет идеально чисто катать причем как раз таки максимально рискуя. У остальных шансов против нее просто нет при таком раскладе...
Если Камила попытается собрать 2 квада и триксель, то может проиграть не только Акатьевой и Петросян. Вилка примерно такая.
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Noname No
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Жаль Камилу, но так смешно наблюдать попоболь болельщиков Хрустального после ошибок Камилы и Петросян.
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Ir_rish
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О, давно не слышали начальницу транспортного цеха...
Алёнову ребёнок наконец отпустил или бабушка в гости приехала?
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NataliaB.3003
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Ответ garovatat
оспидя, какие многомудрые размышления! "скорее всего, заходила именно на тройной, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку»". Алена, да неужели? Естественно на тройной, и естественно если бы справилась - получила бы свои гроссмейстерские 90, капитан очевидность. А так - получила ровно столько сколько нужно за всю остальную свою шикарно сделанную прогу. Ками закономерно в сильнейшей разминке, не надо тут набросы свои начинать. Завтра ПП все решит, отстаньте все от Валиевой.
😁 Да, как мы ещё смотрим ФК без таких "многомудрых размышлений"... Надо обязательно после прокатов Леонову читать. Всем. 😐
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Адриана
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Ответ Александр Шульгин
Не повезло, вытянули ее
Господи, в какую ветку не зайду, везде Вы с одним и тем же текстом. Сколько можно, ну напишите хоть что-то новое.
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garovatat
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оспидя, какие многомудрые размышления! "скорее всего, заходила именно на тройной, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку»". Алена, да неужели? Естественно на тройной, и естественно если бы справилась - получила бы свои гроссмейстерские 90, капитан очевидность. А так - получила ровно столько сколько нужно за всю остальную свою шикарно сделанную прогу. Ками закономерно в сильнейшей разминке, не надо тут набросы свои начинать. Завтра ПП все решит, отстаньте все от Валиевой.
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Зиля Бадриева
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Ответ Александр Шульгин
Не повезло, вытянули ее
Вытянули Щербакову на прошлом ЧР. Вот это действительно повезло.
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Зиля Бадриева
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Обзвон бомонда начался. Политика партии.
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Lapo Elkann
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Ответ Роман Цыренков
А на чем вытянули? Все остальное было исполнено на великолепном уровне
Он диванный судья. Надо ему верить.
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Тайга86
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А я не понимаю, почему Камила, сделав триксель, была бы выше Софьи? Софья действительно сегодня была лучшей.
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Anneta28
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Ответ Роман Цыренков
А на чем вытянули? Все остальное было исполнено на великолепном уровне
Великолепно было выполнено у Ксюши Синицыной, например.
Но ее нагло закатали под фигуристку, оставшуюся без элемента
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Роман Цыренков
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Ответ Александр Шульгин
Не повезло, вытянули ее
А на чем вытянули? Все остальное было исполнено на великолепном уровне
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Александр Шульгин
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Не повезло, вытянули ее
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