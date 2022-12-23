Алена Леонова: «Валиевой в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку»
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о выступлении Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России.
Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя, после короткой программы она идет на четвертом месте.
«Было видно, что она, скорее всего, заходила именно на тройной прыжок, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку».
Справилась бы с тройным акселем, была бы стопроцентным лидером. А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат.
Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку», — сказала Леонова.
Валиева осталась без прыжка на чемпионате России (0 баллов), но все равно высоко. За счет чего?
Валиева может безрисково исполнить контент с двумя четверными тулупами в произвольной. Чистую Акатьеву она не обойдет, но место на подиуме при этом гарантирует себе. В худшем случае может еще Петросян проиграть, но это Аделии надо будет идеально чисто катать причем как раз таки максимально рискуя. У остальных шансов против нее просто нет при таком раскладе...
Если Камила попытается собрать 2 квада и триксель, то может проиграть не только Акатьевой и Петросян. Вилка примерно такая.
Алёнову ребёнок наконец отпустил или бабушка в гости приехала?
Но ее нагло закатали под фигуристку, оставшуюся без элемента