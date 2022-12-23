Алена Леонова: «Валиевой в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о выступлении в короткой программе на чемпионате России.

Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя, после короткой программы она идет на четвертом месте.

«Было видно, что она, скорее всего, заходила именно на тройной прыжок, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку».

Справилась бы с тройным акселем, была бы стопроцентным лидером. А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат.

Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку», — сказала Леонова.

Валиева осталась без прыжка на чемпионате России (0 баллов), но все равно высоко. За счет чего?