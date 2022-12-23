Софья Самоделкина: «Когда пришла к Соколовской, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Светлана Соколовская Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (71,64 балла).

– Не все получилось, но радует, что без падений. Буду работать. Аксель – выездной прыжок. Видимо, слишком сильно вверх подбросило. Лутц-риттбергер – это вообще. Как можно в произвольной делать, а в короткой – нет? Не знаю. Когда-нибудь получится.

– Самая сложная короткая в мире – отличительная черта вашей группы?

– Когда я услышала, что катаю с лутц-риттбергером, когда начали накатывать программу, я проанализировала и поняла, что так никто не делает. Не то чтобы это установка, что я вот, должна сделать. Сделаю – классно будет. Не перегораю ли? У меня нет такого.

– Контент с подачи тренера?

– И мое желание. В прошлом и позапрошлом году хотела вернуть лутц-риттбергер, в 2019-м я прыгала, это был мой звездный прыжок. Потом не получалось. Сейчас я много напрыгивала его вне программ, Светлана Владимировна (Соколовская) сказала попробовать в короткой.

– Тройной аксель разладился после смены тренера?

– Не могу сказать про стабильность – когда пришла к Светлане Владимировне, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново – с четверными была сложная работа. По сальхову могу сказать, что он более стабилен. У тройного акселя, возможно, чуть пропала стабильность, но она нарабатывается.

– Почему платье решили поменять?

– Светлане Владимировне захотелось сделать еще одно классное платье. Оно было готово еще после Сочи. Но Светлана Владимировна сказала оставить для России, чтобы все ахнули, – сказала Самоделкина.

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24 комментария

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Ответ alexander bakulin
шарлатан давыдов, это бюджетная версия гогиевны нашей (гогиевна с бородой и усами, но без дудакова). автор знаменитой тренерской методики "500 акселей в день". нагружает детишек напропалую, калечит и ломает, приправляя нагрузки давлением на детскую психику. до взрослого возраста у шарлатана давыдова ещё не доживал никто. софочка очень правильно сделала, что убежала от шарлатана.
Ну без "шарлатана" ее бы никто не знал. А у семейного тренера вряд ли что сможет
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Адриана
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Ответ Anneta28
Если у Сони агрессивный, то какой же тогда был у Даши Усачевой в 13-14 лет?))
Тоже агрессивный, я писала об этом.
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Noname No
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Ответ UserFreud
Конечно! Это же обычный подход Соколовской! Сане Самарину быстро пытались флип в проги впихнуть, едва он его выучил (причём, вроде даже на командном ЧМ, и прогу он, естественно, не вытянул). Едва Кондратюк выучил квады (сальхов и тулуп), она сразу же ему их в программы напихала, и Марк в ту осень в прокатах почти не вставал со льда, а если и вставал, то бабонил или степ-аутил. Того же Кондратюка она пару раз попинывала в интервью, что он 4Р в прогу вставлять не хочет, т.к. не считает прыжок достаточно стабильным. У Самоделкиной та же тема, что и у парней. Сашу Трусову, разве что, берегут более-менее. С одной стороны, это в какой-то мере правильно, потому что накатывать контент на соревнования как-то надо. Но с другой, смысл спортсмену накатывать контент, который у него даже на тренях не особо идёт?
У Саши Трусовой аксель шёл на тренировках у ТШТ, но на старте не получился. Они его пытались накатывать и она тоже вечно падала. Думаю тут просто не угадаешь. Вон Аделия сейчас с 3А падает и очень редко приземляет, но прыжок ей не уберут, ибо тренеры видят, скорее всего, что на тренировках он идёт хорошо.
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Агата Вемура
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Ответ sport25
То есть от Давыдова ушла нулевой? Ни слова благодарности старому тренеру. Такое, Софа, как правило, судьба не прощает.
Она поблагодарила его в инстаграм и слова плохого про него не сказала. От Давыдова ушла нулевой из-за травмы, это все знают, он сам говорил что она едва катается. Не ищите везде подвоха🤦‍♀️
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UserFreud
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Ответ garovatat
Набросить на старого тренера, который тебя всему и обучил - это святое дело, да, Софа? А Соколовская то смотрю, прям всея спасительница. Скоро нимб увидим
А в чём наброс? В том, что травму там получила? Так это давно известный факт, она ещё будучи у Давыдова на КПК травмированная в прошлом сезоне приезжала.
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Наталья Малинина
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Жаль, что платье поменяли, предыдущее мне очень нравилось.
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UserFreud
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Ответ OKV
Довольно странно звучит "услышала что прыгаю в короткой"... т е ей Соколовская поставила что ли контент, который она не делала, в надежде на лучшее? Ну вот она и не делает чисто. Тренер конечно молодец вообще. А потом еще медузой обзывает
Конечно! Это же обычный подход Соколовской!
Сане Самарину быстро пытались флип в проги впихнуть, едва он его выучил (причём, вроде даже на командном ЧМ, и прогу он, естественно, не вытянул).
Едва Кондратюк выучил квады (сальхов и тулуп), она сразу же ему их в программы напихала, и Марк в ту осень в прокатах почти не вставал со льда, а если и вставал, то бабонил или степ-аутил.
Того же Кондратюка она пару раз попинывала в интервью, что он 4Р в прогу вставлять не хочет, т.к. не считает прыжок достаточно стабильным.
У Самоделкиной та же тема, что и у парней. Сашу Трусову, разве что, берегут более-менее.
С одной стороны, это в какой-то мере правильно, потому что накатывать контент на соревнования как-то надо. Но с другой, смысл спортсмену накатывать контент, который у него даже на тренях не особо идёт?
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Маргарита В Сафронова
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Пока Софа максимально демонстрирует только свою красоту.
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alexander bakulin
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sport25
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То есть от Давыдова ушла нулевой? Ни слова благодарности старому тренеру. Такое, Софа, как правило, судьба не прощает.
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Mari777
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Вот и оправдания пошли
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Anneta28
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Ответ Адриана
Слишком агрессивный макияж для 15 ти летней девушки, но сегодня ещё ничего, кстати. А прыжки, как были с недокрутами так и остались, двуножный рит, за который Щербакову весь сезон гнобили, так у Сони ещё и сдвоенный и вьюга от второй ноги.
Если у Сони агрессивный, то какой же тогда был у Даши Усачевой в 13-14 лет?))
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OKV
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Довольно странно звучит "услышала что прыгаю в короткой"... т е ей Соколовская поставила что ли контент, который она не делала, в надежде на лучшее? Ну вот она и не делает чисто. Тренер конечно молодец вообще. А потом еще медузой обзывает
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Светлана Менова
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Что-то я не помню, чтобы Самоделкина в 2019 сигала лутц-ритт в большом количестве...
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Эдель
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а я думала чем с тобой давыдов занимался столько времени, техника никакая. А сколько рекламы и платьев.
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Anneta28
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Кто-нибудь ахнул?
Ахнули, когда в этом сезоне Соня из мальчиша-плохиша превратилась в сногшибательную девушку
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Адриана
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Ответ MarfaVasilevna
У Соколовской стала выглядеть намного стильнее, макияж лучше, платье. Наверное, мужчина - тренер меньше на это внимание обращает. Лиза тоже только недавно (в этом сезоне?) стала волосы красиво убирать и костюмы стильные стали, а не хвост и чёрный балахон
Слишком агрессивный макияж для 15 ти летней девушки, но сегодня ещё ничего, кстати. А прыжки, как были с недокрутами так и остались, двуножный рит, за который Щербакову весь сезон гнобили, так у Сони ещё и сдвоенный и вьюга от второй ноги.
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MarfaVasilevna
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У Соколовской стала выглядеть намного стильнее, макияж лучше, платье. Наверное, мужчина - тренер меньше на это внимание обращает. Лиза тоже только недавно (в этом сезоне?) стала волосы красиво убирать и костюмы стильные стали, а не хвост и чёрный балахон
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Vladimir Arutin
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Кто-нибудь ахнул?
Первая, вы !
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Olicha Kobina
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Неблагородная девица!
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TatRom
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Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
Кто-нибудь ахнул?
Я!
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garovatat
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Набросить на старого тренера, который тебя всему и обучил - это святое дело, да, Софа? А Соколовская то смотрю, прям всея спасительница. Скоро нимб увидим
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Акселек давай
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Интересно, что у них с Давыдовым произошло
Ушла от него получается с травмой
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dashaofmyiceiceicebaby333
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Кто-нибудь ахнул?
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