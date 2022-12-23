Софья Самоделкина: «Когда пришла к Соколовской, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново»
Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (71,64 балла).
– Не все получилось, но радует, что без падений. Буду работать. Аксель – выездной прыжок. Видимо, слишком сильно вверх подбросило. Лутц-риттбергер – это вообще. Как можно в произвольной делать, а в короткой – нет? Не знаю. Когда-нибудь получится.
– Самая сложная короткая в мире – отличительная черта вашей группы?
– Когда я услышала, что катаю с лутц-риттбергером, когда начали накатывать программу, я проанализировала и поняла, что так никто не делает. Не то чтобы это установка, что я вот, должна сделать. Сделаю – классно будет. Не перегораю ли? У меня нет такого.
– Контент с подачи тренера?
– И мое желание. В прошлом и позапрошлом году хотела вернуть лутц-риттбергер, в 2019-м я прыгала, это был мой звездный прыжок. Потом не получалось. Сейчас я много напрыгивала его вне программ, Светлана Владимировна (Соколовская) сказала попробовать в короткой.
– Тройной аксель разладился после смены тренера?
– Не могу сказать про стабильность – когда пришла к Светлане Владимировне, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново – с четверными была сложная работа. По сальхову могу сказать, что он более стабилен. У тройного акселя, возможно, чуть пропала стабильность, но она нарабатывается.
– Почему платье решили поменять?
– Светлане Владимировне захотелось сделать еще одно классное платье. Оно было готово еще после Сочи. Но Светлана Владимировна сказала оставить для России, чтобы все ахнули, – сказала Самоделкина.
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Сане Самарину быстро пытались флип в проги впихнуть, едва он его выучил (причём, вроде даже на командном ЧМ, и прогу он, естественно, не вытянул).
Едва Кондратюк выучил квады (сальхов и тулуп), она сразу же ему их в программы напихала, и Марк в ту осень в прокатах почти не вставал со льда, а если и вставал, то бабонил или степ-аутил.
Того же Кондратюка она пару раз попинывала в интервью, что он 4Р в прогу вставлять не хочет, т.к. не считает прыжок достаточно стабильным.
У Самоделкиной та же тема, что и у парней. Сашу Трусову, разве что, берегут более-менее.
С одной стороны, это в какой-то мере правильно, потому что накатывать контент на соревнования как-то надо. Но с другой, смысл спортсмену накатывать контент, который у него даже на тренях не особо идёт?
Ушла от него получается с травмой