Софья Самоделкина: «Когда пришла к Соколовской, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново»

Фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (71,64 балла).

– Не все получилось, но радует, что без падений. Буду работать. Аксель – выездной прыжок. Видимо, слишком сильно вверх подбросило. Лутц-риттбергер – это вообще. Как можно в произвольной делать, а в короткой – нет? Не знаю. Когда-нибудь получится.

– Самая сложная короткая в мире – отличительная черта вашей группы?

– Когда я услышала, что катаю с лутц-риттбергером, когда начали накатывать программу, я проанализировала и поняла, что так никто не делает. Не то чтобы это установка, что я вот, должна сделать. Сделаю – классно будет. Не перегораю ли? У меня нет такого.

– Контент с подачи тренера?

– И мое желание. В прошлом и позапрошлом году хотела вернуть лутц-риттбергер, в 2019-м я прыгала, это был мой звездный прыжок. Потом не получалось. Сейчас я много напрыгивала его вне программ, Светлана Владимировна (Соколовская) сказала попробовать в короткой.

– Тройной аксель разладился после смены тренера?

– Не могу сказать про стабильность – когда пришла к Светлане Владимировне, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново – с четверными была сложная работа. По сальхову могу сказать, что он более стабилен. У тройного акселя, возможно, чуть пропала стабильность, но она нарабатывается.

– Почему платье решили поменять?

– Светлане Владимировне захотелось сделать еще одно классное платье. Оно было готово еще после Сочи. Но Светлана Владимировна сказала оставить для России, чтобы все ахнули, – сказала Самоделкина.

Подписывайтесь на крупнейший телеграм-канал о фигурном катании на русском языке