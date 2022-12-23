Глеб Лутфуллин: «Красноярск – мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Бесполезно что-либо делать»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин оценил свое выступление на чемпионате России в Красноярске.

Спортсмен получил 167,32 балла за произвольную программу и 251,41 в сумме. Сейчас он занимает промежуточное шестое место.

«Сегодня было лучше, чем в короткой. Старался, боролся. Ехалось довольно легко, немножко подвели ноги с руками. Со здоровьем все хорошо. Катался спокойно, так как уже терять нечего было.

Акклиматизация – это ужасно. Красноярск – мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Когда я был в Америке, там разница побольше, я лучше адаптировался ко времени. Здесь вообще бесполезно что-либо делать.

Критика со стороны зрителей? Я прислушиваюсь, стараюсь что-то сделать.

Насчет планов пока не загадываю – сначала Новый год, а потом уже что скажут. Как буду отмечать? Со своей девушкой в Питере», – рассказал Лутфуллин.

16 комментариев

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Renki
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Ответ Залина Малина
Думаю, красноярцам очень "приятно" это слышать. Лучше б над хореографией работал. Женя ведь смог
Лучше горькая, но правда
Чем приятная, но лесть...
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Светлана Менова
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Ответ Зиля Бадриева
Единственный, кто пошёл на 4 квада.
Нет, не единственный, Макар тоже на четыре квада заходил.
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Жизненная
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Ответ Gemma157
Ну такое себе оправдание Другие фигуристы ж ездят на другие континенты на соревнования
Вообще не оправдание!как бы он , например, в Пекине выступал? Вообще бы на старт не вышел?
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Зиля Бадриева
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Единственный, кто пошёл на 4 квада.
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against
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Ответ Светлана Менова
Комментарий удален пользователем
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Delirium
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Ответ Елена Готье
Все в равных условиях. Город то при чем? Сожалею что ЧР пока в Америке не проводят.
Он не говорит, что это не честно или город сам по себе виноват. Просто его организм плохо переносит вот такую разницу во времени. Тут вопрос к тренерам тогда, раз у фигуриста такие проблемы, надо заранее приезжать для акклиматизации.
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Залина Малина
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Думаю, красноярцам очень "приятно" это слышать. Лучше б над хореографией работал. Женя ведь смог
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Vasily Ivanov
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Надо написать письмо Дмитрию Анатольевичу . Пусть опять меняет часовые пояса ,и ставит Красноярск в один пояс с Москвой....вот тогда Глебушка всем покажет ...
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Gemma157
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Tzaichiha
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Так может просто надо пораньше приехать, чтобы успеть адаптироваться?
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Светлана Менова
Комментарий удален
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Ostinato
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И вот как такого спортсмена на старты посылать? А в Японии что будет? А в Европе?
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Спортивный лис
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О, только тогда не Красноярск, а всë что восточнее Екатеринбурга.
Не надо город обижать. Город то очень даже хорош
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Ольга Васильева
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А были времена когда наши фигуристы в Северной Америке хорошо выступали
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Светлана Терентьева
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Что попало
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Osik92
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София мороз девушка
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Елена Готье
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Все в равных условиях. Город то при чем?
Сожалею что ЧР пока в Америке не проводят.
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