Глеб Лутфуллин: «Красноярск – мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Бесполезно что-либо делать»
Фигурист Глеб Лутфуллин оценил свое выступление на чемпионате России в Красноярске.
Спортсмен получил 167,32 балла за произвольную программу и 251,41 в сумме. Сейчас он занимает промежуточное шестое место.
«Сегодня было лучше, чем в короткой. Старался, боролся. Ехалось довольно легко, немножко подвели ноги с руками. Со здоровьем все хорошо. Катался спокойно, так как уже терять нечего было.
Акклиматизация – это ужасно. Красноярск – мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Когда я был в Америке, там разница побольше, я лучше адаптировался ко времени. Здесь вообще бесполезно что-либо делать.
Критика со стороны зрителей? Я прислушиваюсь, стараюсь что-то сделать.
Насчет планов пока не загадываю – сначала Новый год, а потом уже что скажут. Как буду отмечать? Со своей девушкой в Питере», – рассказал Лутфуллин.
Чем приятная, но лесть...
Не надо город обижать. Город то очень даже хорош
Сожалею что ЧР пока в Америке не проводят.