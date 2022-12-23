Глеб Лутфуллин: «Красноярск – мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Бесполезно что-либо делать»

Фигурист Глеб Лутфуллин оценил свое выступление на чемпионате России в Красноярске.

Спортсмен получил 167,32 балла за произвольную программу и 251,41 в сумме. Сейчас он занимает промежуточное шестое место.

«Сегодня было лучше, чем в короткой. Старался, боролся. Ехалось довольно легко, немножко подвели ноги с руками. Со здоровьем все хорошо. Катался спокойно, так как уже терять нечего было.

Акклиматизация – это ужасно. Красноярск – мой нелюбимый город, так как мой организм не воспринимает разницу в 4-5 часов. Когда я был в Америке, там разница побольше, я лучше адаптировался ко времени. Здесь вообще бесполезно что-либо делать.

Критика со стороны зрителей? Я прислушиваюсь, стараюсь что-то сделать.

Насчет планов пока не загадываю – сначала Новый год, а потом уже что скажут. Как буду отмечать? Со своей девушкой в Питере», – рассказал Лутфуллин.