Бойкова об изменении определения дуэта на «фигуриста А и фигуриста Б»: «Никто не говорит, что это девушка с девушкой и мужчина с мужчиной»

и высказались о нововведениях канадской федерации фигурного катания.

Организация изменила определение «дуэт».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» на турнирах внутри Канады будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

«Немного неправильно перевели эту статью. Насколько я поняла, нет четкого разделения на девушку и мужчину, есть просто партнер А и партнер Б.

Но тут никто не говорит, что это девушка с девушкой и мужчина с мужчиной. Это толерантность. Нам, наверное, этого не понять», — сказала Бойкова.

«Слушайте, мы живем в другой стране, мы совсем по-другому смотрим. Но если говорить конкретно, я лично не видел исходного текста в оригинале. Поэтому как-то это комментировать, я считаю, неправильно и некорректно», — добавил Козловский.

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!