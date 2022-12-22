Дмитрий Козловский: «Когда видишь пустые места на чемпионате России, это непривычно. Мы требуем полных трибун!»

Пара Александра Бойкова и прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (84,32 балла).

Козловский: Эмоции после проката великолепные. Хочется, чтобы завтра был полный зал. Несмотря на то, что все отдавали максимум своей энергетики, все равно не хватает. Когда видишь пустые места на чемпионате России, это непривычно. Обычно все полный зал. Мы требуем полных трибун!

Бойкова: Соревнования еще не закончились, впереди целая разминка, ребята получают баллы. О результатах говорить рано. Мы довольны своим прокатом. На сегодняшний день техническую сторону мы сделали на максимум. Презентацию всегда можно дорабатывать, делать лучше. Сегодняшним выступлением мы довольны.

Козловский: Сегодня был качественный прокат, мы получили за него высокие баллы. Балл отставания – практически отсутствие какой-либо разницы. У нас нет радости? Все чувствуют по-разному. Сегодня мы максимально сконцентрированы, было определенное волнение. В первый раз за сезон мы сталкиваемся со всеми сильнейшими оппонентами. Из-за этого были определенные нервы. Но наша максимальная концентрация сделала свое дело – мы продемонстрировали чистый прокат.

Бойкова: То, что мы выигрывали чемпионат России в Красноярске, добавляет приятности тому, что мы снова здесь и выступаем на этой прекрасной арене.