Елена Радионова: «Трусова может навязать борьбу, но смотрю по прокатам на этапах – пока ей тяжело. Если она восстановила четверные, то заявка будет серьезная»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 поделилась ожиданиями от выступления на чемпионате России по фигурному катанию.

– В твоем прогнозе Трусова вне твоей тройки. Почему?

– А я про нее немного забыла, когда перечисляла. Саша тоже может борьбу навязать! Но смотрю по прокатам на этапах – пока ей тяжело.

С другой стороны, прошло достаточно времени после этапов, чтобы набрать форму. Если она восстановила четверные, то заявка от нее будет серьезная.

– Может, это не очень корректно, но в чем в принципе стимул Саше убиваться ради побед? Респект ей, но следующая Олимпиада через три года, и непонятно, будет ли.

– Если честно, я очень удивляюсь Саше и Камиле, которые продолжают кататься. Как правило, после Олимпиады берут сезон перерыва. Но девчонки, в частности Саша, нашли в себе силы снова начать четырехлетний цикл.

Откуда девчонки берут силы, я не знаю. Низкий поклон им. У меня так не получилось. После олимпийского сезона все немного расслабились, да, но нужно было нормально отдохнуть, психологически, физически.

Саша продолжает кататься, видно, она хочет побеждать, соскучилась по этому. Когда Саша выступает, это всегда добавляет популярности соревнованиям, – сказала Радионова.

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