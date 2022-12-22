Максим Траньков: «Тарасова и Морозов готовы к чемпионату России, но будет сложно. Соперники молодые, у них большая техническая база»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о готовности и к чемпионату России в Красноярске.

– Как Тарасова и Морозов готовы к этому чемпионату? Поделись мини-инсайдами.

– Ребята готовы. В принципе, на опыте, как обычно. Они и в начале сезона на контрольных прокатах выглядели одними из самых готовых к этому сезону.

У ребят есть необходимый опыт. Они принимали участие, являются неоднократными чемпионами России. Поэтому, думаю, ребята прежде всего хотят получить удовольствие от этого турнира.

Они уже в таком возрасте, когда не знаешь, когда эти соревнования станут последними. Всегда выходишь как в последний раз.

– То есть цели выигрывать во что бы то ни стало нет?

– Цель побеждать всегда есть. Но будет сложно, соперники молодые. У них большая техническая база.

Вове с Женей легче выигрывать на международных соревнованиях. В России почему-то нас не так высоко оценивают, как там, – сказал Траньков.