«Мы решили с тренерами, что ищем везде, не только в России. Я была готова любой ценой, но кататься». Экс-фигуристка Павлова о переходе в сборную Германии

Бывшая фигуристка Елена Павлова, представлявшая Россию и Германию, рассказала о причинах смены спортивного гражданства.

В Германии Павлова выступала в паре с Рубеном Бломмартом. Дуэт распался в сезоне-2019/20, после чего фигуристка завершила карьеру.

«Довольно долгий промежуток времени я каталась без партнера, и на тот момент в России, по сути, был дефицит мальчиков. Шел разгар сезона, и реально не было партнеров, очень сложно было найти. А желание кататься и выступать у меня было большое. Тогда мы решили с тренерами, что ищем везде: не только в России, но и за границей. Я была готова любой ценой, но кататься.

В итоге получилось так, что в конце сезона я снова поехала на ISU-кэмп, но уже в качестве демонстратора. У меня была возможность там тренироваться. Представитель немецкой сборной – тренер, который приехал с юниорскими парами – рассказал, что пара Анника Хокке – Рубен Бломмарт распалась, и партнер ищет себе партнершу.

Тренеры связались, и через какое-то время я, сдав ЕГЭ, поехала в Берлин», – рассказала Павлова.

Также она поделилась мнением о переходах других российских фигуристов.

«Это такой спорный вопрос. Я не хочу комментировать ситуации других спортсменов. Могу сказать по себе, как я считаю. Любой спортсмен больше всего хочет, конечно, выступать, соревноваться. Поэтому, когда у спортсмена появляется такая возможность, естественно, он будет за нее цепляться. Это шанс реализовать себя.

Я не готова обсуждать других, но самое главное для спортсмена – это реально выступать на соревнованиях. Важно реализовывать свой потенциал, показывать результаты тренировок. Считаю, что нельзя осуждать спортсменов за это. Спортивная карьера – одна», – сказала Павлова.