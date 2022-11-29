Павел Слюсаренко: «Щербакова не из тех спортсменов, которые могут пропустить чемпионат России или один сезон и закончить карьеру»

Тренер Павел Слюсаренко отреагировал на высказывание бывшей фигуристки об .

Гербольдт заявила, что пропуск чемпионата России для Щербаковой будет означать окончание спортивной карьеры.

«Это неправильное высказывание. У нее сейчас период восстановления после травмы и операции в Германии. Видимо, ей нужно больше времени, чтобы восстановиться.

Аня Щербакова не из тех спортсменов, которые могут пропустить чемпионат России или один сезон и закончить карьеру», — сказал Слюсаренко.