Павел Слюсаренко: «Щербакова не из тех спортсменов, которые могут пропустить чемпионат России или один сезон и закончить карьеру»
Тренер Павел Слюсаренко отреагировал на высказывание бывшей фигуристки Катарины Гербольдт об Анне Щербаковой.
Гербольдт заявила, что пропуск чемпионата России для Щербаковой будет означать окончание спортивной карьеры.
«Это неправильное высказывание. У нее сейчас период восстановления после травмы и операции в Германии. Видимо, ей нужно больше времени, чтобы восстановиться.
Аня Щербакова не из тех спортсменов, которые могут пропустить чемпионат России или один сезон и закончить карьеру», — сказал Слюсаренко.
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