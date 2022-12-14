Анна Щербакова: «Быть номинированной на Национальную спортивную премию для меня огромная честь. Стать лауреатом – вдвойне»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о получении награды Национальной спортивной премии в номинации «Спортсменка года».
«Быть номинированной на эту премию для меня огромная честь. Стать лауреатом – вдвойне.
Спасибо моим тренерам и всем, кто в меня верил, от первых шагов на льду до золота Олимпийских игр.
Спасибо за теплые слова Татьяне Анатольевне Тарасовой – настоящей легенде фигурного катания!
Как и она, я хотела бы вспомнить и поблагодарить Александра Георгиевича Горшкова и всю нашу федерацию. Без их заботы и поддержки наши победы были бы невозможны», – написала Щербакова в соцсети.
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