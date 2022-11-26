Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступят в финале Гран-при в танцах на льду

Стали известны участники финала Гран-при в танцах на льду, который пройдет с 8 по 11 декабря в Турине.

Финал Гран-при по фигурному катанию-2022/23

Танцы на льду

Участники

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Запасные

Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)