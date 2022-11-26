Гиллес и Пуарье, Гиньяр и Фаббри, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступят в финале Гран-при в танцах на льду
Стали известны участники финала Гран-при в танцах на льду, который пройдет с 8 по 11 декабря в Турине.
Финал Гран-при по фигурному катанию-2022/23
Танцы на льду
Участники
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Запасные
Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
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