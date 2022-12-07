Сегодня стартует новогодний розыгрыш для любителей фигурного катания. В нем можно выиграть денежные призы и поездку на финал Кубка России в Сочи

7 декабря 2022 года стартует розыгрыш для любителей фигурного катания от платежной системы «Мир». В нем будут разыграны денежные призы и поездки на финал Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно перейти на сайт розыгрыша, зарегистрировать свою карту «Мир» и совершить по этой карте хотя бы одну транзакцию на сумму от 100 рублей.

Участники розыгрыша смогут претендовать на получение денежных призов – по 100 000 рублей (до 3 штук), по 1000 рублей (до 1000 штук) и до трех поездок в Сочи на двух человек.

Акция пройдет с 7 по 25 декабря 2022 года. Розыгрыш призов состоится 28 декабря, а выдача призов – с 29 декабря по 31 января.

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АО «НСПК»