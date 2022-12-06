Валерий Ангелопол: «Лично мне было бы интереснее смотреть на четверные Трусовой, чем на свою хореодорожку. Внимание зрителей приковано к чему-то эпичному»

Российские фигуристы и сравнили популярность танцев на льду и одиночного катания.

Василиса: Мое мнение: танцы все равно никогда не будут на таком же уровне популярности, как женское одиночное катание. Все-таки танцы на льду — самый сложный для понимания вид фигурного катания. У одиночников все понятно: выходишь, красиво катаешься, делаешь прыжочки, вращения, не упал — вообще классно. А у нас, очень много читаю комментариев: «Все, что из танцев знаю — это твизлы и поддержки. Что они вообще делают — непонятно». Серьезно, отличить какую-то связку и дорожку шагов в танцах на льду…

Валерий: Даже нам не всегда удается. Бывают такие моменты, когда мы просматриваем выступления соперников, анализируем, кто что хорошо делает, и Анжелика Алексеевна говорит: «Вот дорожка закончилась». А я думал, что это просто связка.

Василиса: А для зрителя понимание, что на льду происходит — это очень важно. Есть те, кому танцы нравятся больше всего, кто любит искусство. Понятно, что все фигурное катание — это искусство, но танцы — это танцы. Мы не прыгаем, у нас не так важна техника. Технику в танцах на льду видят только самые прошаренные зрители, которые просто мегамозги, потому что это сложно даже для самих танцоров.

Кому-то нравится именно то, что показывают танцоры. У нас много разных стилей, в прошлом году, допустим, ввели хип-хоп — это, мне кажется, привлекло аудиторию, потому что все-таки современные танцы попонятнее, чем та же самая латина.

— Женское одиночное катание прославилось во многом благодаря противостояниям. Может, в танцах на льду тоже стоит что-то такое создавать?

Василиса: А в танцах тоже есть противостояния. Я не скажу, что у нас четко все всегда на одних и тех же местах. Все равно соперничество, естественно, есть. Просто танцы — это самый стабильный вид фигурного катания, у нас, если кто-то упал из мастеров — это шок. В танцах большая редкость сорвать какой-то элемент, в отличие от одиночного катания.

Валерий: Скажу за себя: лично мне было бы интереснее смотреть на четверные Трусовой, чем на свою хореодорожку. И ты с этим ничего не можешь поделать, без шуток. Внимание зрителей приковано к чему-то эпичному.

Василиса: Зрелищности больше у четверных прыжков, чем у того, как ты классно двигаешь корпусом во время хореодорожки.. Мы поэтому и стараемся найти интересные находки, придумать необычные поддержки, чтобы и для зрителей, и для судей создать вау-эффект.