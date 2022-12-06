Валерий Ангелопол: «Я очень фанатею по Фараону, и я на своей шкуре знаю, что такое, когда ты фанат»

и , выступающие в танцах на льду, поделились мнением о своей популярности.

— Когда вы впервые начали ощущать, что обретаете популярность в фигурном катании?

Василиса: Популярность – это, конечно, громко сказано.

Валерий: Да, я тоже не люблю, когда про нас так говорят. Нет еще ничего, подождите. Есть любовь большого количества людей, и есть наша взаимная любовь к ним. Но сказать, что мы популярные люди, — это прямо с натяжкой вообще. Мы с болельщиками одна семья просто, и все. Мы каждого из них любим, каждому стараемся ответить, но все по мере возможности.

Основное время у нас занимают подготовка и выступления. То есть если мы успеваем, то отвечаем с удовольствием или на трибунах видимся. Я, например, могу обнять, постоять, поговорить с ними. Игнора никакого нет. Их это радует, нас это тоже радует.

— То есть вы стараетесь создать такое комьюнити вокруг себя, семью?

Валерий: Я объясню. Я просто тоже очень фанатею по Фараону, по музыканту, и я на своей шкуре знаю, что такое, когда ты фанат, когда ты ждешь встречи, когда ты лезешь из кожи вон, чтобы тебя заметили. Поэтому я дал себе обещание, что я никогда не буду вести себя плохо по отношению к фанатам, потому что я все это на себе испытываю.

Василиса: У меня нет кумиров, у меня просто установка, что если человек к тебе с добротой и любовью относится, то я просто не могу его проигнорировать. У меня всегда после соревнований миллион историй, больше, чем у Олечки Бузовой.

— Недавно к выбежал болельщик на лед, показав, что не все фанаты соблюдают границы.

Валерий: Поведение фаната я не одобряю. Это недопустимо. Мы не в футболе, где каждую неделю кто-то выбегает.

Василиса: Может, он не знал, что так делать нельзя. Я просто часто в театр хожу, там же люди спокойно подходят к сцене, дарят цветы, может, он думал, что так можно. Но на лёд выходить — это очень странно. Но не мне судить.