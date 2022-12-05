Кагановская об отстранении от международных стартов: «Не было такого: «Все, какой кошмар!» Была уверена, что наша федерация будет делать очень многое для нас»

Российские фигуристы и , выступающие в танцах на льду, рассказали, как восприняли отстранение от международных соревнований.

«Для меня это было не так трагически, как с финалом, когда я в истериках билась, ха-ха.

Была такая интересная неопределенность, но я сразу была уверена, что наша федерация будет делать очень многое для нас. Не было такого, что: «Все, какой кошмар!»

Просто катались, просто готовились, ничего не поменялось в тренировках. Точно так же серьезно отнеслись ко всем стартам, как и в прошлом сезоне, когда были юниорские этапы Гран-при. Ничего сверхъестественного», – сказала Кагановская.

«Я был уже к этому морально готов. Когда это все началось, уже было понятно, что вероятность, что нас куда-то пустят, гораздо меньше, чем вероятность, что нас не пустят», – добавил Ангелопол.