Медведева и Ягудин проведут бесплатные мастер-классы на катке ВДНХ

Двукратная чемпионка мира и олимпийский чемпион Алексея Ягудин проведут бесплатные мастер-классы на катке ВДНХ в Москве.

«Друзья! Хочу объявить о решении провести 12 БЕСПЛАТНЫХ мастер-классов на катке ВДНХ этой зимой!

Я выросла на ВДНХ, и, конечно, огромный одноименный парк стал любимым местом моего детства! С рождения до 15 лет я жила именно на ВДНХ. Любила гулять там и кушать пончики с клубничным молоком. Кстати, меня никогда не покидала мысль о крутости идеи, если б построили большой каток в парке.

В детстве, будучи юной фигуристкой, я очень хотела попасть на мастер-класс какой-нибудь именитой фигуристки. Тогда героем всевозможных турниров была Ирина Слуцкая. Сейчас, возможно, мастер-класс с моим участием поможет кому-то с мотивацией в спорте или просто поднимет настроение. Я буду счастлива провести для вас эти мероприятия!

Да еще и каждые выходные по очереди с олимпийским чемпионом !

Я буду проводить по два мастер-класса в день: на каждый всего 30 мест. Только самые проворные любители фигурного катания попадут на мой бесплатный мастер-класс! Ну что, вы уже на старте?» – написала Медведева.