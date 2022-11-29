Александра Горшкова похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) похоронен 29 ноября, на Ваганьковском кладбище рядом с .

Об этом сообщила его дочь Юлия Пахомова-Горшкова.

«Прах папы сегодня был захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой», — сказала Юлия.

Горшков ушел из жизни 17 ноября в возрасте 76 лет.

Александр Горшков возглавлял ФФКР с июня 2010 года. В паре с Людмилой Горшковой является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.