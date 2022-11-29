Анна Щербакова: «Могу быть взрослой и самостоятельной на льду, но в обычной жизни вообще не знать, что к чему»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала о финансах и жизни с родителями.

– Первая зарплата у меня появилась в 13 лет – по-моему, 13 тысяч рублей. Мы подписали все бумаги, а дальше весь сезон это шло на специальный счет, так как мне не было 18 лет. Я забыла об этом и только в конце сезона вспомнила, проверила счет – и там была зарплата за весь год. Вот тогда я ощутила, что прям зарабатываю!

– Деньгами распоряжаешься ты или родители?

– У нас всегда была позиция: пока родители меня обеспечивали, а я зарабатывала, то это мне откладывалось на что-то. То есть мы копили на мою будущую жизнь. Сейчас сама себя обеспечиваю и распоряжаюсь. Конечно, я не пойду на крупные траты сама – все с родителями обсуждаю.

– Но живешь с родителями?

– Да. Но чувствую себя независимой.

– А почему не хочешь жить отдельно?

– Не то что не хочу – я об этом думала. Но пока мне абсолютно комфортно жить с родителями, с сестрой. Наверное, скоро, через год-два… Посмотрим.

Я могу быть взрослой и самостоятельной на льду, но в обычной жизни я могу вообще не знать, что к чему. То, что я сама зарабатываю, не значит, что я все дела сама делаю. Мама по всем мелочам, документам – я а ниче не понимаю.

– А по хозяйству помогаешь маме?

– Стараюсь, конечно, но в этом много претензий ко мне, – сказала Щербакова.

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир