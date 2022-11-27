Александр Галлямов: «С прокатом мы плюс-минус справились. Интрига будет на следующих выходных – на прыжковом фестивале»

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали итоги Гран-при в Перми, где они одержали победу.

– Мне показалось, сегодня вам было немного потяжелее, чем [на этапе Гран-при] в Москве?

Мишина: Наверное, небольшой перерыв был, поэтому мы не успели полностью восстановиться. Но тем не менее хорошо откатали произвольную.

Галлямов: С прокатом мы плюс-минус справились. Ты говорил про интригу, но интрига будет уже на следующих выходных – на прыжковом фестивале, который будет действительно зрелищным мероприятием. И уже совсем скоро мы насладимся этим праздником.

– Прыжковый турнир пройдет в Санкт-Петербурге – тоже у тебя дома. Ты не устал вообще дома выступать?

Галлямов: Только приятно. Хочу дарить праздник родным, всем болельщикам. И нам это действительно очень нравится.

– Настя, в какой момент программы тебе пришло понимание, что сегодня все получилось?

Мишина: На самом деле, мне пришло это понимание с утра, когда я встала с такой вот... хотя я говорила вчера, что злости не будет, но она все равно была. Злость на себя, хотелось откатать чисто, хотелось исправить вчерашнюю ошибку, и это получилось, – сказали фигуристы в эфире Первого канала.