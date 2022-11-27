Алина Горбачева: «Сейчас четверной сальхов достаточно стабильный. Учу и другие четверные – раньше, скорее всего, получится тулуп»
Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Перми.
Горбачева заняла третье место. В произвольной программе она прыгнула четверной сальхов.
«Я начинала обучение сальхову достаточно давно, в прошлом году прыгала его два раза, достаточно успешно, потом был перерыв, но восстановила его, сейчас он достаточно стабильный.
Учу и другие, пока не знаю, что получится раньше, но скорее всего тулуп. Я очень рада оказаться в тройке, самой главной целью было сделать максимум и чисто.
Но медаль, конечно, само собой, хочется, после проката подумала, что шанс есть. Пока не знаю, на что потрачу призовые, возможно, куплю подарки тренерам.
Я рада, что получилось перебороть себя, свою нервозность. Да, на сальхове была помарочка, но я рада, что смогла справиться и побороть себя.
Тренеры поздравили меня, похвалили, что я справилась, у всех положительные эмоции. Это мой рекорд по баллам на данный момент», – сказала Горбачева.
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