Алина Горбачева: «Сейчас четверной сальхов достаточно стабильный. Учу и другие четверные – раньше, скорее всего, получится тулуп»

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Перми.

Горбачева заняла третье место. В произвольной программе она прыгнула четверной сальхов.

«Я начинала обучение сальхову достаточно давно, в прошлом году прыгала его два раза, достаточно успешно, потом был перерыв, но восстановила его, сейчас он достаточно стабильный.

Учу и другие, пока не знаю, что получится раньше, но скорее всего тулуп. Я очень рада оказаться в тройке, самой главной целью было сделать максимум и чисто.

Но медаль, конечно, само собой, хочется, после проката подумала, что шанс есть. Пока не знаю, на что потрачу призовые, возможно, куплю подарки тренерам.

Я рада, что получилось перебороть себя, свою нервозность. Да, на сальхове была помарочка, но я рада, что смогла справиться и побороть себя.

Тренеры поздравили меня, похвалили, что я справилась, у всех положительные эмоции. Это мой рекорд по баллам на данный момент», – сказала Горбачева.