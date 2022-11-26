Илья Малинин: «Сегодня я контролировал себя и свое катание. В идеале думаю про семь четверных в программе»

Американский фигурист Илья Малинин оценил свою победу на этапе Гран-при в Финляндии.

Сегодня Малинин исполнил в произвольной программе четверной аксель с недокрутом в четверть, чисто прыгнул четверные флип и тулуп, а также каскад четверной тулуп и тройной сальхов через ойлер.

«Сегодня было просто здорово. Такие разные ощущения по сравнению со вчерашним днем. Сегодня я контролировал себя и свое катание. А в короткой я был сам не свой, катание было таким неловким. Я счастлив, что все получилось.

Я реально удивился, что приземлил все прыжки. Мы же поставили этот контент всего неделю назад, я думал, я даже привыкнуть к нему не успею. Так что я до сих пор в шоке. Мне сейчас важно чисто и стабильно выкатывать этот контент, вне зависимости от давления и самочувствия – не забывая про хореографию и презентацию.

Но в идеале я думаю про семь четверных в программе», – передает слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Гран-при Финляндии. Малинин одержал победу, Сато – 2-й, Аймо – 3-й, Квителашвили – 12-й