Гран-при Финляндии. Малинин, Аймо, Сато, Мессинг, Квителашвили выступят с произвольными программами

26 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в финском Эспоо мужчины выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидирует француз Кевин Аймо.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

Гран-при Финляндии

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19:15 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Морис Квителашвили (Грузия)

2. Александр Селевко (Эстония)

3. Лукас Хонда (Япония)

4. Вальтер Виртанен (Финляндия)

5. Николай Майоров (Швеция)

6. (США)

Вторая разминка

7. Арлет Леванди (Эстония)

8. Тацуя Цубои (Япония)

9. Киган Мессинг (Канада)

10. Шун Сато (Япония)

11. Илья Малинин (США)

12. Кевин Аймо (Франция)

Положение после короткой программы

1. (Франция) – 88,96

2. Илья Малинин (США) – 85,57

3. Шун Сато (Япония) – 81,59

4. (Канада) – 80,12

5. Тацуя Цубои (Япония) – 78,82

6. Арлет Леванди (Эстония) – 72,67

7. Камден Пулкинен (США) – 72,45

8. Николай Майоров (Швеция) – 69,94

9. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 69,15

10. Лукас Хонда (Япония) – 67,92

11. Александр Селевко (Эстония) – 66,96

12. (Грузия) – 62,42

Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили