Okko покажет в прямом эфире шестой этап Гран-при по фигурному катанию и Финал Гран-при

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Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет в прямом эфире шестой этап Гран-при по фигурному катанию, а также Финал Гран-при

«Все зарегистрированные пользователи смогут смотреть трансляции и другие материалы в Okko без дополнительной платы. Избранные выступления будут также показаны на телеканале Okko Спорт.

Okko будет транслировать в прямом эфире все дисциплины Гран-при и начнет с шестого этапа, показав короткие программы 25 ноября, произвольные программы 26 ноября и показательные выступления 27 ноября.

Смотреть фигурное катание в Okko можно будет в высоком разрешении как в прямом эфире, так и в записи – сервис покажет лучшие моменты всех этапов Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23.

Пользователям также будут доступны хайлайты, подборки и индивидуальные видео спортсменов», – говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Шестой этап Гран-при пройдет в финском Эспоо 25-27 ноября, финал – в итальянском Турине 8-11 декабря. 

Расписание шестого этапа Гран-при в Финляндии: там выступят Хендрикс, Кихира, Малинин, Губанова и Квителашвили

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