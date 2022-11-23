«Смотрите, какая теперь у меня красота». Анне Щербаковой вручили автомобиль с изображением ее силуэта

Олимпийская чемпионка стала обладательницей автомобиля.

Бренд Omoda, чьим амбассадором является фигуристка, вручил ей машину. На автомобиле изображен силуэт Щербаковой и надпись «Anna».

«Ну что, этот момент свершился, смотрите, какая теперь у меня красота.

Это для меня был настоящий сюрприз. Я сама не ожидала, что сделают такой крутой дизайн. Как вам?» – сказала Щербакова.