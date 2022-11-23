«Смотрите, какая теперь у меня красота». Анне Щербаковой вручили автомобиль с изображением ее силуэта

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова стала обладательницей автомобиля.

Бренд Omoda, чьим амбассадором является фигуристка, вручил ей машину. На автомобиле изображен силуэт Щербаковой и надпись «Anna». 

«Ну что, этот момент свершился, смотрите, какая теперь у меня красота. 

Это для меня был настоящий сюрприз. Я сама не ожидала, что сделают такой крутой дизайн. Как вам?» – сказала Щербакова.

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