Щербакова о получении водительских прав: «Это было непросто. Был плотный график, потратила много времени на обучение, но сдала»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала о получении водительских прав.

«Это было непросто, пришлось потратить довольно много времени, но в межсезонье у меня было достаточно времени – меньше тренировок, поэтому иногда я ездила на тренировку, училась на права, затем обратно возвращалась на тренировку.

Был довольно плотный график, потратила довольно много времени на обучение, но сдала.

Чтобы выучить четверной лутц, мне пришлось кататься с 3 до 14 лет, на права я сдала быстрее, так что было сложнее выучить четверной лутц», – ответила фигуристка на вопрос о том, что сложнее.

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