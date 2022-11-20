Елена Радионова: «Прокат Трусовой по сравнению с ее первым этапом был увереннее. Срыв акселя, думаю, был случайностью»

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, хореограф прокомментировала выступления и с короткой программой на Гран-при России в Самаре.

«Этот прокат Саши, по сравнению с ее первым этапом, был увереннее, и по прыжкам это было заметно, даже несмотря на то, что она сорвала двойной аксель.

Ее программа выглядела более уверенной, накатанной, и каскад был сделан намного лучше. А аксель – думаю, это было случайностью. Уверена, в произвольной она покажет, на что способна.

Видно, что Соне Самоделкиной непросто – она борется с собой, со своим взрослением. Сейчас ей нужно немного потерпеть, дальше будет легче. Это очень перспективная, артистичная фигуристка.

Думаю, она пройдет через все сложности, тем более она на промежуточном первом месте, это само за себя говорит», – сказала Радионова.