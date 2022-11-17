«Не стало легенды отечественного и мирового фигурного катания». Собянин выразил соболезования в связи со смертью Горшкова

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания России Александра Горшкова.

«Не стало Александра Георгиевича Горшкова – легенды отечественного и мирового фигурного катания.

Его блистательные выступления в дуэте с Людмилой Пахомовой стали непревзойденным образцом спортивных танцев на льду, подарили стране незабываемые триумфы, завоевали любовь миллионов болельщиков по всему миру.

На посту главы федерации Александр Георгиевич Горшков многое сделал для сохранения и приумножения победных традиций фигурного катания в России.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников одного из красивейших видов спорта», – говорится в телеграмме мэра Москвы.

Умер президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Игр-1976 Александр Горшков