Евгения Тарасова о самом экстремальном поступке: «Мой первый прыжок с тарзанки. Сочи, лето и 207 метров свободного падения!»
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова рассказала о самом экстремальном поступке.
«Недавно на интервью спросили о самом экстремальном поступке, и я задумалась.
Почти сразу вспомнился 2018 год и мой первый прыжок с тарзанки. Сочи, лето и 207 метров свободного падения!
Было страшно сделать первый шаг, а дальше бояться бесполезно, нужно постараться получить удовольствие. И да, я бы с радостью прыгнула еще раз.
Но вот на прыжок с парашютом я до сих пор не решаюсь и не уверена, что вообще решусь», – написала Тарасова в соцсети.
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