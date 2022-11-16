Евгения Тарасова о самом экстремальном поступке: «Мой первый прыжок с тарзанки. Сочи, лето и 207 метров свободного падения!»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Фигурное катание

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова рассказала о самом экстремальном поступке. 

«Недавно на интервью спросили о самом экстремальном поступке, и я задумалась.

Почти сразу вспомнился 2018 год и мой первый прыжок с тарзанки. Сочи, лето и 207 метров свободного падения!

Было страшно сделать первый шаг, а дальше бояться бесполезно, нужно постараться получить удовольствие. И да, я бы с радостью прыгнула еще раз.

Но вот на прыжок с парашютом я до сих пор не решаюсь и не уверена, что вообще решусь», – написала Тарасова в соцсети. 

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