Бетина Попова: «У Коляды был момент отрешения от мира фигурного катания, он был закрыт в такой будто «ракушке». Сейчас он немного выполз»

Фигуристка Станислава Константинова и хореограф высказались о выступлениях .

На первом этапе Гран-при России Коляда занял четвертое место, на четвертом этапе он стал третьим.

Попова: Что сказать про Коляду? Пока сказать нечего. Он не дает возможности разглядеть его произвольную программу. По короткой – она такая же чистая, как его костюм. С произвольной дела обстоят хуже. Видно, что ему чего-то не хватает. Прыгать он умеет. Возможно, из головы.

Константинова: Мне нравится его произвольная программа. У него такая особенность, что он не очень уверен в прыжках. Я смотрела вживую несколько раз – и мне понравилось. Я очень хорошо знаю Мишу, мы долго с ним катались на одном льду. Я привыкла к его катанию, его фишкам. И у него часто программы состояли из таких движений. Это смотрится красиво, эстетично. Это интересно посмотреть. Но в произвольной у него появились новые фишки, и это здорово.

Попова: Я бы сказала, что Михаил – это как и . Это такой уровень спортсмена. Когда они катаются нечисто, возникает вопрос: а как такое возможно? От них всегда ждешь идеального, эталонного исполнения всех элементов. Если возникают ошибки, то все разочаровываются. Это тот уровень, что Коляда уже везде выступал, получал высокие баллы, соревновался со всеми.

Такие прокаты просто не воспринимаются зрителями. То же самое и с «рыжиками». Когда они катаются идеально – все кричат «гениально». Их парные элементы – эталоны. Хоть в книгу записывай и показывай будущим поколениям, как это нужно делать. Но когда они срывают – все портится. От них ждешь только самого высокого уровня исполнения.

Константинова: На мой взгляд, все строги к Мише. О каком безволии идет речь? Коляда не рискует. Это известный факт, но это правильно. Ведь какой смысл срывать программу и пытаться исполнить четверной прыжок в конце, если он знает свои силы, у него четкий план. Тренер не давал ему такого задания. Он мог из-за этого упустить свое третье место. И чтоб что-то доказать? Ну нет.

Попова: Михаил более опытный спортсмен, остальные мужчины – более молодые пацаны. Они готовы добавлять в конце, пробовать. А Коляда не такой. Он со своей философией, проработанный спортсмен. У него был момент отрешения от мира фигурного катания, он был закрыт в такой будто «ракушке».

Константинова: Это и сейчас продолжается.

Попова: Ну сейчас он выполз немного из «ракушки», шутит иногда, улыбается на камеру.

Константинова: Я не узнаю прошлого Мишу. Можете мне не рассказывать, что он где-то выползает. Для меня это всегда был его стиль. Если кто-то может в конце программы что-то добавить, исправить, то это его право. Миша идет проверенным путем.

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