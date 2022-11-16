Авербух о произвольной Коляды: «Когда программа будет исполнена со всеми элементами, она сразу зазвучит. Надо искать проблемы в тренировочном процессе»

Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлениях Михаила Коляды с произвольной программой «Танго в сумасшедшем доме».

– У Михаила Коляды не получилась произвольная программа на четвертом этапе Гран-при. Что не так?

– Я думаю, первым этим вопросом задается Алексей Николаевич. Миша хорошо работает на тренировках, это талантливый человек.

Давайте не забывать, что он блестяще откатал короткую программу, за 100 баллов. Да, на домашнем этапе, но все равно. А дальше опять такой прокат произвольной...

Я думаю, что мы должны поддерживать ребят, которые продолжают карьеру, но в первую очередь нужно следить за теми, кто сейчас приходит на смену нашим лидерам.

– Есть мнение, что произвольная программа Михаила с моральной точки зрения сложная и это может мешать фигуристу. Вы, как ее постановщик, согласны с этим?

– Давайте будем еще по звездам смотреть. Можем вообще придумать все, что угодно: где-то что-то произошло, и это сказалось на Михаиле.

Нужно просто катать программу, которую ты выражаешь. Он ее прекрасно чувствует, ему нравится эта музыка. Если дело в программе...

– То?

– То надо менять программу. Я думаю, Алексей Николаевич это сделает в одну секунду, и мы увидим чудо. Но, мне кажется, что лучше тратить время не на смену программы. Хотя мы и меняли программу Марку Кондратюку, время все равно тратится.

Любая программа у одиночников блестит и играет совсем другими красками, когда исполняются все элементы.

И также любая программа у одиночника: какие бы хореографические изыски не делались, как только фигурист ложится с первого элемента, дальше можно уже не смотреть. Чего бы ты там ни придумал, каких бы образов ни напихал в эту программу.

Поэтому надо выкатывать, надо бороться. Программу мы старались сделать интересной. Когда она будет исполнена со всеми элементами, она сразу зазвучит.

Я думаю, что надо искать проблемы в тренировочном процессе. Значит, Михаилу надо больше повторять элементы, – сказал Авербух.