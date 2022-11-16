Тренер Левковец о Яметовой: «Если мы сейчас будем переключаться на четверной, я боюсь потерять ее изюминку. Форсировать не стоит»

Тренер по фигурному катанию Елена Левковец рассказала о работе с призером Гран-при России Вероникой Яметовой.

– Веронике сейчас 15 лет. Но пока вы не форсируете ультра-си.

– Мы работаем над этим, но в спокойном режиме. Сейчас у нее были один Гран-при за другим, так сложилось.

Дома у нее не так много льда, и, если мы сейчас будем переключаться на четверной, я боюсь потерять ее изюминку. Аксель на удочке она делает – спокойно, легко. Но форсировать не стоит, это все еще надо прикатывать. Она только в начале пути.

– Как вы считаете, с акселем у нее будет шанс попасть на пьедестал чемпионата России, например? Тем более что имя у нее уже появилось, как и любовь зрителей. Ее катание действительно трудно не заметить.

– Да, это важно. Но решения принимают судьи. Поэтому я думаю, что пока еще рано об этом думать. Тем более что у нас такие девочки – это действительно «ракеты», это высокий класс. Ничего, все приходит постепенно.

– Елена Арнольдовна, а есть ли время на это «постепенно»?

– Я понимаю, о чем вы. Да, скоротечный у нас вид спорта. Вопрос это серьезный и для меня относительно очень сложный.

– Когда закончила ваша бывшая ученица , это всем «ножом по сердцу» было. Готовы ли вы мотивировать Веронику оставаться на льду как можно дольше?

– Да, я помню. Но Вероника сейчас сама себя мотивирует желанием, возможностью выступать. Ей это нравится. Она очень позитивная девочка – ей практически ничего и делать не надо, чтобы вокруг нее люди улыбались.

Она впервые без мамы была на чемпионате России, теперь на Гран-при – по правилам родители там в раздевалке находиться не имеют права.

Мы немножко волновались. Но потом, как оказалось, она в раздевалке со всеми пообщалась, а с кем-то и подружилась. Общительная, добродушная, – сказала Левковец.

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