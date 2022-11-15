ISU о деле Валиевой: «Приняли к сведению обращение WADA в CAS и продолжаем внимательно следить за процессом обработки результатов»

Теги сборная России допинг ISU WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В Международном союзе конькобежцев (ISU) высказались о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

«ISU принял к сведению обращение WADA в CAS и продолжает внимательно следить за процессом обработки результатов по этому делу. Союз предпримет действия в надлежащее время», – заявили в ISU.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

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