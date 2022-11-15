ISU о деле Валиевой: «Приняли к сведению обращение WADA в CAS и продолжаем внимательно следить за процессом обработки результатов»

В Международном союзе конькобежцев (ISU) высказались о допинговом деле российской фигуристки .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд ( ) и призвало дисквалифицировать фигуристку на 4 года.

«ISU принял к сведению обращение WADA в CAS и продолжает внимательно следить за процессом обработки результатов по этому делу. Союз предпримет действия в надлежащее время», – заявили в .

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме