Ренат Лайшев: «Нам всем нужно поддержать Валиеву! Это будет самое правильное. Камиле надо продолжать выступать»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» прокомментировал требование WADA дисквалифицировать на четыре года и аннулировать ее результаты с 25 декабря 2021 года.

«От них ничего другого нельзя было ожидать! В бессильной злобе хотят как-то ущипнуть нас, доставить неприятности.

Это их тактика, зависть к тому, что у нас есть такие талантливые спортсмены, как Валиева. Сделать нам ничего не могут, понимают, что у нас самая талантливая страна с такими людьми, как Валиева.

Нам всем нужно поддержать Камилу! Это будет самое правильное. Камиле же надо продолжать выступать», – сказал Лайшев.

«Мы ожидали это, что они так будут поступать. Тем самым они только закаляют Валиеву, пристав к ней еще на Олимпиаде. Тем сильнее будет наша спортсменка. Она должна быть спокойна, Камила – лучшая в мире.

Мы все вместе должны ее поддержать, а пожелать – такого же трудолюбия, радовать нас своей красотой на ледовых аренах», – цитирует Лайшева «Чемпионат.com».