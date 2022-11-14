Покровская о деле Валиевой: «Возмущена, это совершенно несправедливые требования. Такое предвзятое отношение идет против всех правил»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о допинговом деле фигуристки .

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело фигуристки в Спортивный арбитражный суд (CAS), призвав дисквалифицировать ее на четыре года.

«Я возмущена, это совершенно несправедливые требования, это эхо против российской команды вообще.

Такое предвзятое отношение идет против всех правил, погубят российское фигурное катание, и кто у них будет выступать?

Я все равно верю, что у нас есть друзья, скоро эта эйфория пройдет, они поймут, что без российских спортсменов соревноваться нельзя. Мы честно выигрываем свои награды», – сказала Покровская.