Мозер о допинг-деле Валиевой: «У нас нет точных ответов, комментировать не буду. Истину знают только участники данных событий»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказалась о допинговом деле .

Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

«У нас нет точных ответов, а когда нет точных ответов, тогда не надо размышления свои допускать в публичное пространство.

Я проходила такие вещи со своей спортсменкой, то есть я знаю, насколько многие вещи несправедливы, поэтому обсуждать и комментировать я не буду.

У всех своя правда. Истину и правду знают только участники данных событий.

Когда-то в Пхенчхане на Олимпийских играх после командника я обращалась к журналистам и просила: «Пожалуйста, не создавайте вокруг спортсменов ненужный ажиотаж ненужными вопросами».

Потому что сложно на них отвечать в силу того, что ты сам не понимаешь, где правда, а где ложь», – сказала Мозер.