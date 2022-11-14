Мозер о допинг-деле Валиевой: «У нас нет точных ответов, комментировать не буду. Истину знают только участники данных событий»

Теги сборная России допинг WADA женское катание Нина Мозер Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

«У нас нет точных ответов, а когда нет точных ответов, тогда не надо размышления свои допускать в публичное пространство.

Я проходила такие вещи со своей спортсменкой, то есть я знаю, насколько многие вещи несправедливы, поэтому обсуждать и комментировать я не буду.

У всех своя правда. Истину и правду знают только участники данных событий.

Когда-то в Пхенчхане на Олимпийских играх после командника я обращалась к журналистам и просила: «Пожалуйста, не создавайте вокруг спортсменов ненужный ажиотаж ненужными вопросами».

Потому что сложно на них отвечать в силу того, что ты сам не понимаешь, где правда, а где ложь», – сказала Мозер. 

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