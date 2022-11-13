Василиса Кагановская: «Мы приглашали для короткой программы бальников, ездили на турниры по бальным танцам. До цирка дело не дошло»

Танцевальный дуэт и рассказал о работе над своими программами.

– На чемпионате России будет горячо?

Ангелопол: Нет, будет холодно.

Кагановская: Мы же в Красноярск едем. Мы однажды там были, а там -50.

Ангелопол: Посмотрим, давайте не будем загадывать вперед.

– На сколько процентов уже вкатали программу?

Ангелопол: Мы очень многое изменили после первого этапа, добавляли. К нам приходили другие специалисты. Думаю, процентов на 70.

Кагановская: Ну не знаю. Нам еще работать и работать, чтобы доводить его до идеала. Это для нас самая тяжелая программа из тех, что у нас были. Но мы будем стараться, чтобы эта тяжелая программа получилась полностью от начала до конца.

Мы приглашали для короткой программы бальников, которые занимаются профессиональными бальными танцами. Ездили на турниры по бальным танцам, смотрели. До цирка дело не дошло, ха-ха. В основном приглашаем хореографов и танцоров.

Ангелопол: Я думаю, сейчас немного отдохнем, а далее решим, над чем работать. Нам еще надо посмотреть прокат. Пока мы еще немного в шоковом состоянии.

Кагановская: Будем работать над всем каждую тренировку, доводить каждый элемент до стабильности.

– Как отдыхать будете?

Ангелопол: Нет, не решили еще. Только со льда вышли.

Кагановская: Я приеду домой, обниму котенка своего и упаду спать. Главное, увидеть котенка.

– Проблемы со льдом?

Ангелопол: Об этом вам лучше Анжелика Алексеевна (Крылова) скажет. Всегда хочется большего, скажем так.