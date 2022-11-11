Татьяна Тарасова: «В России нет лучшей фигуристки. Есть сразу несколько ведущих фигуристок, их фамилии все знают»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала называть лучшую фигуристку России.
«Кто лучшая фигуристка России? У нас очень конкурентное женское одиночное катание, поэтому назвать какую-то одну девочку просто невозможно.
В России нет лучшей фигуристки. Есть сразу несколько ведущих фигуристок, их фамилии все и так знают», – сказала Тарасова.
Тарасова о Валиевой: «Не могу сказать, что она лучшая фигуристка России. У нас есть несколько ведущих фигуристок»
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