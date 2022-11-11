Татьяна Тарасова: «В России нет лучшей фигуристки. Есть сразу несколько ведущих фигуристок, их фамилии все знают»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала называть лучшую фигуристку России.

«Кто лучшая фигуристка России? У нас очень конкурентное женское одиночное катание, поэтому назвать какую-то одну девочку просто невозможно.

В России нет лучшей фигуристки. Есть сразу несколько ведущих фигуристок, их фамилии все и так знают», – сказала Тарасова.

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