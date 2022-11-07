Тарасова о Валиевой: «Не могу сказать, что она лучшая фигуристка России. У нас есть несколько ведущих фигуристок»

не стала называть Камилу Валиеву лучшей фигуристкой России.

Ранее Валиева одержала победу на этапе российского Гран-при в Казани.

«Победа Камилы Валиевой на Гран-при для меня не стала неожиданной. Абсолютно заслуженная победа, разница в 30-40 баллов от второго места достаточно большая.

Но сейчас я не могу сказать, что Камила – лучшая фигуристка России. Во-первых, еще не начался чемпионат России, во-вторых, у нас есть несколько ведущих фигуристок», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Неужели капюшон – единственное, что осталось от прежней Валиевой?

Что устроила Валиева после проката? Два захода на неудавшийся прыжок – два падения сквозь смех