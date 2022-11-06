Валиева заявила четверной тулуп в произвольной на Гран-при России. Она – единственная из участниц, кто планирует исполнить квад

планирует исполнить четверной тулуп в произвольной программе третьего этапа Гран-при России в Казани.

Также в заявке Валиевой – секвенция тройной флип – двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, сольный тройной лутц.

Валиева – единственная из участниц, кто заявил четверной прыжок в произвольной. Она лидирует после короткой программы.

заявила двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной сальхов, двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер.

планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц, двойной аксель – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип и тройной риттбергер.

Гран-при России. «Идель». Валиева, Яметова, Синицына, Сафонова выступят с произвольными программами