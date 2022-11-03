Джейсон Браун выступит на чемпионате США

Американский фигурист планирует выступить на чемпионате США, который пройдет с 23 по 29 января в Сан-Хосе.

«Еще не совсем закончил... Увидимся в Сан-Хосе 💙 #чемпионатСША2023», – написал спортсмен.

Брауну 27 лет. На его счету бронза командного турнира Олимпиады-2014 в Сочи, а также серебро и бронза чемпионатов четырех континентов. На Играх-2022 в Пекине фигурист занял 6-е место.

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