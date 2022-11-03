Бетина Попова: «Комментарии Жулина иногда звучат странно. Никакой проблемы лишнего веса у Трусовой я не увидела»

Бывшая фигуристка Бетина Попова высказалась о критике в адрес Александры Трусовой, ранее занявшей третье место на этапе Гран-при России в Сочи.

«Все комментаторы, которые похоронили Сашу Трусову, мол, все ясно, – неадекватные какие-то. Кто ее хоронил?

Вспомним те же слова Александра Жулина про ее лишний вес. Во-первых, почему он лишний? Если она в таком возрасте прыгает четверной лутц на тренировках. Она растет, взрослеет, это не жир, идет гормональное перестроение организма, которое происходит у любой девушки. Не только в фигурном катании такие чудеса случаются!

Мы довольно часто слышим от Александра Жулина такие комментарии, и иногда это звучит странно. Для меня шок слышать комментарии про Гавайек, что нужно худеть, но никто не знает истории человека. Может, у нее было РПП (расстройство пищевого поведени – Sports.ru).

Я точно знаю, что она не ест круглые сутки в «Макдоналдсе». У нее есть диетолог, ОФПист. Говорить о безалаберности спортсмена – неуважение, получается. То же самое по отношению к Саше Трусовой. И любой девочке.

Я никакой проблемы лишнего веса у Трусовой не увидела. Более того, по сравнению с межсезоньем она похудела. Она сейчас в лучшей форме относительно контрольных прокатов сборной», – сказала Попова.

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