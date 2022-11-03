«Организация в России лучше. Люди здесь в принципе больше интересуются фигурным катанием». Хавронина и Чиризано об отсутствии международных стартов

Фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, поделились мнением об отсутствии международных стартов.

Хавронина: Сезон очень странный. Хорошо, что наша федерация придумала серию Гран-при. В отсутствие международных стартов мы можем поддерживать форму. В России большая конкуренция, у нас есть возможность соревноваться друг с другом, не выпадая из ритма.

– Все говорят про большую конкуренцию. Но на первом и втором этапах в танцах мы видим по четыре пары. Этого хватает?

Хавронина: На каждом этапе выступает по две пары из сборной. Это уже конкуренция. Мы все равно смотрим на соперников. Интересуемся, что происходит на других этапах, сравниваем. Так что соревновательный момент есть.

– Насколько вам грустно от того, что международных соревнований в этом сезоне не будет? Вы успели поездить по этапам юниорского Гран-при, проникнуться этой атмосферой.

Чиризано: Хочу сказать, что организация лучше в России.

Хавронина: Да, это точно.

Чиризано: Мы были на этапах юниорского Гран-при в Красноярске и Польше. Конечно, организация была лучше у нас. Это касается вообще всего: размещения, питания.

Хавронина: В Красноярске еще очень хорошая арена. Мне там очень нравится. У нас там будет чемпионат России в этом году. Меня это радует. В России все более структурированно.

Чиризано: Это у Иры новое слово – «структурированно».

Хавронина: Тут и досмотр такой четкий, и покушать нам есть, и зал, и где отдохнуть. Все всегда готовы помочь, это очень приятно. Ну и, конечно, поддержка на трибунах. В том же Красноярске очень много людей приходит на фигурное катание. В России в принципе люди больше интересуются этим видом спорта. От болельщиков идут другие вибрации, нежели за границей.

– Не удивило, что в Сочи [на этапе Гран-при России] пришло так мало зрителей?

Хавронина: Если сравнивать с контрольными прокатами, то здесь действительно меньше зрителей. Но там были все сборники, наверное, людям это интереснее. Будем ждать чемпионата России. Думаю, что там будут полные трибуны. Опять же, в Красноярске много любителей фигурного катания, как оказалось.

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