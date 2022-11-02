Илья Авербух: «Валиева в любом случае была бы абсолютным фаворитом турнира в Казани. Отсутствие Муравьевой и Усачевой на это не влияет»
Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что Камила Валиева является фаворитом этапа серии Гран-при России в Казани вне зависимости от наличия или отсутствия конкуренток.
Ранее стало известно, что Софья Муравьева и Дарья Усачева снялись с этапа в Казани.
«Камила в любом случае была бы абсолютным фаворитом этого турнира. Отсутствие девочек никак на это не влияет.
Камила идет по своей программе, которую ставили тренеры во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Конечно, она будет идти на сложные прыжки», – сказал Авербух.
Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Даниелян, Тарасова и Морозов выступят на этапе Гран-при России в Казани
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