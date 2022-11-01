Скобрев о дуэте с Синициной в «Ледниковом периоде»: «Вика только что закончила и предъявляет очень жесткие требования – в первую очередь к самой себе»

Чемпион мира в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал о своем дуэте с Викторией Синициной в шоу «Ледниковый период».

«Она талантливая фигуристка, отличный человек. Многое сказано уже тем, что она олимпийская чемпионка. Работается комфортно – я неконфликтный человек, который, к тому же, немного умеет кататься на коньках, ха-ха. Где‑то, понятное дело, идем на компромиссы друг с другом.

Наверное, главное отличие от той же Оксаны Домниной в том, что Вика только что закончила и предъявляет очень жесткие требования – в первую очередь к самой себе. Хочет, чтобы мы действовали четко по регламенту, который предусмотрен Международным союзом конькобежцев.

Все круги нужно вычерчивать, все направления соблюдать. Я говорю: «Да остановись уже, Олимпиаду ты выиграла, давай просто покатаемся в свое удовольствие!» На это Вика, может быть, и промолчит, но потом все равно заставляет ехать в ту сторону, в которую надо.

На самом деле, все здорово, и с каждым следующим номером мы будем только расти и добавлять в мастерстве, артистизме и оценках», – сказал Скобрев.

На соревнованиях Синицина выступает с Никитой Кацалаповым. Ранее они объявили о паузе в карьере.

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